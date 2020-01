​Boavista x Vasco | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

Neste sábado (25), Boavista e ​Vasco se enfrentam, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 3ª rodada da Taça Guanabara. O Verdão de Saquarema lidera o Grupo A do campeonato, com 4 pontos, enquanto o Cruzmaltino ocupa a quinta colocação do Grupo B, com apenas um ponto somado.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR​

Ficha técnica: Boavista x Vasco da Gama Motivo: 3ª rodada da Taça Guanabara Data: 25/01/2020 Hora: 19h (de Brasília) Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES) Árbitro Alex Gomes Stefano (FERJ) Onde assistir: Premiere, na TV; e Premiere Play, na Internet.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​O Boavista é líder do Grupo A da Taça Guanabara, com os mesmos 4 pontos do segundo colocado Flamengo. O Verdão de Saquarema chega ao confronto em um bom momento após vencer o Macaé, fora de casa, por 3 a 0. O experiente time busca não sofrer nessa primeira etapa do Campeonato Carioca.

Do outro lado, o Vasco chega com relativa pressão e precisando dos três pontos. O Alvinegro soma apenas um ponto na tabela do Grupo B e vê o líder Volta Redonda e o segundo colocado Fluminense, com 6 pontos cada, abrirem boa vantagem em um turno tão curto. O experiente Abel Braga sofreu suas primeiras críticas no cruzmaltino após derrota para o Flamengo e começa a ser cobrado por parte da torcida.

​Provável Boavista Klever; Wellington Silva, Douglas Pedroso, Elivelton e Jean; Fernando Bob, Jefferson Renan, Michel, Erick Flores, Tartá e Caio Dantas (Renan Donizete).​ ​Provável Vasco ​ Fernando Miguel (Jordi), Yago Pikachu, Werley, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Raul e Marcos Júnior; Marrony, Germán Cano e Talles Magno.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Boavista Vasco da Gama​ ​Boavista 2 x 0 Tigres do Brasil (31/07/2019) ​Vasco 1 x 0 Cruzeiro (02/12/2019) ​Bonsucesso 0 x 0 Boavista (07/08/2019) ​Bahia 1 x 1 Vasco (05/12/2019) ​Boavista 0 x 0 Bonsucesso (14/08/2019) ​Vasco 1 x 1 Chapecoense (08/12/2019) ​Resende 0 x 0 Boavista (18/01) ​Vasco 0 x 0 Bangu (19/01) ​Macaé 0 x 3 Boavista (22/01) ​Vasco 0 x 1 Flamengo (22/01)

NOSSO PALPITE

O Boavista vem em um bom momento e com moral elevada após vitória fácil sobre o Macaé. Por sua vez, o Vasco chega pressionado por sua torcida e precisando pontuar para subir na tabela. As duas equipes devem buscar o resultado.

Palpite final: Boavista 2 x 2 Vasco