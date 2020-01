​Bournemouth x Arsenal | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Nesta segunda-feira (27), Bournemouth e Arsenal se enfrentam, em Vitality Stadium, pela quarta fase da Copa da Inglaterra. Atualmente, o rubro-negro inglês ocupa a 18ª colocação na tabela da Premier League, com 23 pontos, enquanto os Gunners estão na 10ª posição, com 30. Na fase anterior, os Cherries bateram o Luton Town. Já os londrinos superaram o Leeds United.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Bournemouth x Arsenal Motivo: 4ª fase da Copa da Inglaterra Data: 27/01/2020 Hora: 17h (de Brasília) Local: Vitality Stadium, em Bournemouth, na Inglaterra Árbitro Martin Atkinson Onde assistir: DAZN e Bet365, na internet.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Bournemouth não tem tido vida fácil na elite do futebol inglês. O time comandado por Eddie Howe é o segundo que mais perdeu partidas na Premier League, com 13 derrotas em 24 partidas, e está na zona de rebaixamento. Os Cherries não têm grandes ambições no torneio e apostam todas as suas fichas na Copa da Inglaterra.

Do outro lado, o Arsenal também faz uma temporada aquém do esperado e tem sua pior campanha desde 1975-1976. A equipe do ex-jogador Mikel Arteta lidera o ranking de equipes que mais empataram nesta edição de Premier League, com 12 empates em 24 partidas.

​Provável Bournemouth Travers; Smith, Francis, Ake, Rico; Wilson, L. Cook, Surman, Gosling, Fraser; C. Wilson​. ​Provável Arsenal ​Martinez; Maitland-Niles, Sokratis, Holding, Saka; Torreira, Guendouzi; Pepe, Ceballos, Martinelli; Lacazette.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

