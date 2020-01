​Coimbra x Atlético-MG | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Nesta quarta-feira (29), o Coimbra recebe o ​Atlético-MG, no Independência, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro 2020. A Laranja Mecânica empatou os dois primeiros jogos do estadual e ocupa a sétima colocação na tabela, com 2 pontos. Do outro lado, o Galo tem 100% de aproveitamento e lidera a competição, com 6 pontos.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

​

Ficha técnica: Coimbra x Atlético-MG Motivo: 3ª rodada do Campeonato Mineiro Data: 29/01/2020 Hora: 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG) Árbitro Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira Onde assistir: SporTV e Premiere.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Coimbra faz sua estreia na elite do futebol mineiro após conquistar os títulos da Segunda Divisão, em 2018, e do Módulo II, em 2019. A Laranja Mecânica vem crescendo no estado e tem dificultado a vida dos adversários. O elenco é dirigido pelo técnico Diego Giacomini tem limitações e ainda precisa conhecer melhor a competição, mas conta com a experiência do ex-profissional do Galo para tentar surpreender o tradicional alvinegro.

Por sua vez, o Atlético-MG é o único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro e vem mostrando um futebol diferente em relação ao ano passado. O treinador venezuelano Rafael Dudamel tem conseguido implantar o seu estilo de jogo na equipe alvinegra e começa bem sua trajetória no território brasileiro.

​Provável Coimbra A Atualizar​. ​Provável Atlético-MG Michael; Maílton, Igor Rabello, Gabriel e Fábio Santos; José Welison, Jair, Allan, Edinho, Hyoran e Di Santo.​

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​

​Coimbra Atlético-MG​ ​Coimbra 0 x 0 Nacional de Muriaé (05/05/2019) ​Atlético-MG 2 x 1 Corinthians (01/12/2019) ​Uberlândia 1 x 1 Coimbra (08/05/2019) ​Atlético-MG 2 x 0 Botafogo (04/12/2019) ​Coimbra 1 x 0 Uberlândia (11/05/2019) ​Internacional 2 x 1 Atlético-MG (08/12/2019) ​Coimbra 1 x 1 URT (21/01) ​Uberlândia 0 x 1 Atlético-MG (21/01) ​Boa Esporte 0 x 0 Coimbra (26/01) ​Atlético-MG 5 x 0 Tupynambas (26/01)

O Coimbra está em fase de adaptação ao primeiro escalão do futebol mineiro e ainda precisa melhorar. A ‘prova dos nove’ é nesta quarta-feira diante de um adversário mais forte e mais qualificado do que os últimos que enfrentou. Do outro lado, o Atlético-MG vem se reformulando, mas encontrou rapidamente uma forma de jogar.