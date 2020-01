​Com ‘top 3’ no Real Madrid; quem são os 10 jogadores brasileiros Sub-20 mais valiosos no mercado

Nesta segunda-feira (20), o Real Madrid oficializou mais uma grande contratação de uma revelação do futebol pentacampeão do mundo: o jovem meia-atacante Reinier Jesus, do Flamengo. Assim, a Cria do Ninho entrou no ‘top 10’ do ranking de jogadores brasileiros da categoria Sub-20 mais valiosos do planeta. Confira a lista com os dados do ​Transfermarkt.

1. Vinícius Junior (Real Madrid)

O ex-atacante do Flamengo foi para o Real Madrid em 2018 em uma das maiores transferências da história do futebol brasileiro. O atacante de 19 anos não vive um bom momento e perdeu valor de mercado, mas ainda lidera o ranking, custando 50 milhões de euros.

2. Rodrygo Goes (Real Madrid)

Em fase de adaptação e com oscilações, o ex-atacante do Santos vem crescendo no futebol europeu e valorizando o seu passe. O ‘Raio’ também está avaliado em cerca de 50 milhões de euros.

3. Reinier (Real Madrid)

A mais nova revelação do Flamengo assinou contrato nesta segunda-feira (20) com o Real Madrid até junho de 2026. O meia-atacante fez boa temporada pelo Rubro-Negro no ano passado e chega valorizado ao Velho Continente. Reinier Jesus custa 25 milhões de euros no mercado.

4. Antony (São Paulo)

Destaque do São Paulo, o atacante de 19 anos é uma das grandes promessas do tricolor paulista. Antony está avaliando em 20 milhões de euros e vem recebendo propostas e sondagens da Europa.

5. João Pedro (Watford)

O jovem atacante de 18 anos foi revelado pelo Fluminense e teve boas atuações no profissional, mas foi negociado precocemente e não teve tempo de aumentar o seu preço enquanto estava no futebol brasileiro. João Pedro se valorizou na Europa e custa cerca de 20 milhões de euros.

6. Gabriel Martinelli (Arsenal)

O jovem atacante do Arsenal vive bom momento no futebol inglês e tem sido uma surpresa positiva na Europa. O atacante de 18 anos nunca atuou em um grande clube brasileiro e vem se destacando nos Gunners. O ex-atacante do Ituano está avaliado em 18 milhões de euros.

7. Tetê (Shaktar Donetsk)

O ex-jogador do Grêmio deixou Porto Alegre ainda muito cedo rumo ao futebol ucraniano. O atacante não teve a oportunidade de defender a equipe principal do tricolor e está se adaptando ao europeu. Tetê vem aumentando seu valor de mercado e custa atualmente cerca de 17 milhões de euros.

8. Paulinho (Bayer 04 Leverkusen)

O ex-atacante do Vasco ainda não conseguiu se firmar no futebol alemão, mas, ainda assim, segue entre os jovens brasileiros Sub-20 mais caros do mundo. Paulinho tem 19 anos e tem valor de mercado em 15 milhões de euros.

9. Matheus Cunha (RB Leipzig)

Matheus Cunha não brilhou em nenhum dos gigantes brasileiros, mas vem sendo um dos principais jogadores da Seleção Pré-Olímpica. O artilheiro atua no futebol alemão e custa cerca de 13 milhões de euros.

10. Kaio Jorge (Santos)

Kaio Jorge é o segundo brasileiro no ‘top 10’ de atletas Sub-20 que ainda atua no Brasil e o mais novo, com apenas 17 anos. O Menino da Vila tem aumentado seu passe e custa, atualmente, cerca de 8 milhões de euros.