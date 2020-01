​Como Jorge Jesus pode aproveitar Michael no Flamengo?

O ​Flamengo fechou na última sexta-feira (10) com a revelação do último Campeonato Brasileiro: o atacante Michael, do Goiás. O jogador chega ao rubro-negro carioca como um reserva de luxo, mas com condições de brigar por uma vaga entre os onze titulares. A briga por uma vaga no time estrelado deve ir até o final da temporada.

Em 2019, o jovem atacante de 22 anos marcou 16 gols (9 no Brasileirão) e deu 5 assistências. Michael se destacou no ​clube esmeraldino, sendo o principal criador de jogadas de perigo do time e o maior driblador do campeonato. O jogador atua pelo lado esquerdo do campo e ali o Flamengo tem Bruno Henrique, o melhor jogador brasileiro da última temporada.

Michael seria titular em praticamente todos os clubes da ​Série A do futebol brasileiro, mas acreditou no projeto e surge como uma bela opção para o técnico Jorge Jesus. O comandante pode utilizar o atacante aberto na esquerda, utilizando características de velocidade e drible do atleta, em eventual necessidade de substituição de Bruno Henrique.

Em 2018 na Série B ele já havia se destacado. Como rubro-negro, achei cara essa transação (teria investido num meia para ser reserva do Arrascaeta/Everton Ribeiro). Mas com calendário insano da CBF (varios jogos da seleção, copa América) o Michael pode ser uma excelente opção. — Tiago Bosco (@tiagobosco) January 10, 2020

O treinador ainda ganha outras boas opções táticas. O Mister pode colocar a revelação uma linha atrás da dupla de ataque. Assim, o time ganharia um terceiro atacante. Um homem de infiltração e bom chute, com muita velocidade.

Por outro lado, o jogador também pode atuar como ‘falso 9’, como o treinador usou em algumas oportunidades o jovem Reinier Jesus, que foi para o Real Madrid. Desta forma, o português abriria a dupla de atacantes e ‘abusaria’ da triangulação veloz, sem tantos cruzamentos, considerando a estatura do jogador.

Em uma situação mais simples, o treinador pode mudar a formação e colocar um 4-3-3 ofensivo, com Gerson (ou Arão), Everton Ribeiro e Arrascaeta, no meio-campo, e o ataque com Gabigol (caso fique), na esquerda, Bruno Henrique, centralizado, e Michael, na direita.

Jorge Jesus ganhou alguns bons nomes para a temporada 2020 e pode utiliz’-los de diversas formas. A chegada do zagueiro Gustavo Henrique e dos atacantes Pedro Rocha e Michael fortalecem o arsenal rubro-negro. O Mais Querido ainda deve anunciar o meio-campo Thiago Maia. Opções não vão faltar ao comandante português.