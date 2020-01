​Cruzeiro x Boa Esporte | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

Nesta quarta-feira (22), ​Cruzeiro e Boa Esporte se enfrentam, no Mineirão, pela estreia no Campeonato Mineiro. Em reformulação, a Raposa espera começar bem a temporada e deixar boa impressão aos torcedores, enquanto o Boa quer iniciar bem o estadual para consolidar os trabalhos para a disputa da Série C do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Cruzeiro x Boa Esporte Motivo: 1ª rodada do Campeonato Mineiro Data: 22/01/2020 Hora: 21h30 (de Brasília) Local: Mineirão, Belo Horizonte Onde assistir: Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Cruzeiro inicia a temporada com muitas saídas, poucos acertos e algumas indefinições. O time de Adilson Batista espera começar vencendo para evitar aumentar ainda mais a crise vivida pelo clube desde o rebaixamento para a Série B. A Raposa deve começar a partida com o mesmo grupo que venceu o jogo preparatório contra o Guarani de Divinópolis.

Do outro lado, o Boa Esporte fez vários jogos-treino e conseguiu bons resultados. A equipe comandada pelo experiente Nedo Xavier busca fazer um trabalho de consolidação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O time manteve parte do elenco do ano passado e esperar ficar entre os quatro primeiros no estadual.

​Provável

Cruzeiro Fábio; Edilson, Cacá, Leo e Rafael Santos; Adriano e Edu; Maurício, Rodriguinho e Welinton; Vinícius Popó.​ ​Provável

Boa Esporte ​A atualizar.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Cruzeiro Boa Esporte​ ​Santos 4 x 1 Cruzeiro (23/11/2019) ​Paysandu 2 x 2 Boa (29/07/2019) ​Cruzeiro 0 x 1 CSA (28/11/2019) ​Boa 0 x 0 Luverdense (05/08/2019) ​Vasco 1 x 0 Cruzeiro (02/12/2019) ​Boa 2 x 2 São José (11/08/2019) ​Grêmio 2 x 0 Cruzeiro (05/12/2019) ​Ypiranga 0 x 1 Boa (18/08/2019) ​Cruzeiro 0 x 2 Palmeiras (08/12/2019) ​Boa 0 x 1 Tombense (22/08/2019)

NOSSO PALPITE

O Cruzeiro inicia a temporada com muita cobrança e reflexos do ano passado, mas precisa dar uma resposta ‘urgente’ para sua torcida. Por sua vez, o Boa Esporte também vem se estruturando para 2020 e deve tentar atrasar a recuperação dos mandantes.

Palpite final: Cruzeiro 2 x 1 Boa Esporte