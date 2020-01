​Exclusivo: City deve ativar cláusula de liberação de 535 milhões por zagueiro

Os dirigentes do Manchester City estão dispostos a investir pesado neste verão para tentar restabelecer seu domínio do futebol inglês. Indicado por Pep Guardiola, o zagueiro Kalidou Koulibaly, do Napoli, da Itália, é um dos principais alvos da equipe.

Em agosto, o técnico Pep Guardiola perdeu o zagueiro Aymeric Laporte, que sofreu grave lesão no joelho, e depois de se recusar a inscrever um substituto para Vincent Kompany, além das lesões de John Stons e das limitações de Nicolas Otamendi, o City ficou com poucas opções na zaga.

De acordo com o ​90Min da Inglaterra, Guardiola teme acabar na mesma situação e deixou claro para os executivos do clube inglês que precisa de um novo zagueiro de elite no plantel ainda nesta janela de transferência. Assim, o City deve ativar a cláusula de liberação de Koulibaly, estimada em cerca de 100 milhões de libras (cerca R$535 milhões de reias).

Os dirigentes estão determinados a saírem na frente dos concorrentes Chelsea e Tottenham na briga pelo zagueiro de 28 anos. Os três clubes ainda devem disputar o lateral-esquerdo Ben Chilwell. Em novembro de 2019, o 90Min relatou que o treinador espanhol se frustrou com Benjamin Mendy e vê o lateral do Leicester como ótima opção.

A expectativa é de que Koulibaly e Chilwell batam o recorde de transferências do Manchester City, com a contratação de Rodri, do Atlético de Madrid, por 62,8 milhões de libras. A contratação dos dois podem custar mais de 200 milhões de libras.

A hierarquia dos citizens sabem que o investimento é necessário para evitar ficar ainda mais para trás dos ‘virtuais campeões’ da Premier League, Liverpool, que tem 14 pontos de vantagem para o Manchester City. Desesperados, os dirigentes não enxergam outra forma para voltar ao topo do futebol inglês, se não em uma enorme onda de gastos no verão.