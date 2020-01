​Ferroviária x São Paulo | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Nesta quarta-feira (29), Ferroviária e ​São Paulo se enfrentam, na Fonte Luminosa, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. A Locomotiva perdeu para o Santo André na última rodada e ocupa a terceira colocação no Grupo D, com apenas um ponto. Já o Tricolor do Morumbi empatou com o Palmeiras e lidera o Grupo C, com 4 pontos.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Ferroviária x São Paulo Motivo: 3ª rodada do Campeonato Paulista Data: 29/01/2020 Hora: 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) Árbitro Ilbert Estevam da Silva Onde assistir: Premiere, na TV.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Ferroviária ainda não conseguiu vencer no Campeonato Paulista e peca pela falta de objetividade. O time comandado por Sérgio Soares tem criado boas triangulações, mas sem profundidade. A ausência de jogadores, principalmente dentro da grande área, tem deixado o camisa 9 isolado na briga com os zagueiros. A AFE está fora da zona de classificação e precisa começar a vencer para sonhar com a ida às quartas de final.

Do outro lado, o São Paulo começou bem o Paulistão e venceu o Água Santa sem muitas dificuldades, mas oscilou no Choque-Rei. A temporada está apenas começando e é normal que o time tenha momentos de altos e baixos. O Tricolor do Morumbi começa a mostrar mais das ideias de Fernando Diniz e a sequência do trabalho empolga torcedores são-paulinos.

​Provável Ferroviária A Atualizar​ ​Provável São Paulo ​Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Pato (Liziero), Vitor Bueno e Pablo.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

Ferroviária​ São Paulo​ ​Ferroviária 1 x 2 São Caetano (12/10/2019) ​Grêmio 3 x 0 São Paulo (01/12/2019) ​Mirassol 2 x 2 Ferroviária (16/10/2019) ​São Paulo 2 x 1 Internacional (04/12/2019) ​Ferroviária 1 x 0 Santo André (19/10/2019) ​CSA 1 x 2 São Paulo (08/12/2019) ​Ferroviária 1 x 1 Mirassol (23/01) ​São Paulo 2 X 0 Água Santa (22/01) ​Santo André 2 x 1 Ferroviária (26/01) ​Palmeiras 0 x 0 São Paulo (26/01)

A Ferroviária tem mostrado um futebol consistente neste início de Campeonato Paulista, mas tem tido dificuldades em marcar. Do outro lado, o São Paulo vem se encontrando e começa a mostrar mais enquanto ‘coletivo’, com propostas de jogo e ideias que condizem com o trabalho de Fernando Diniz.