​Fica? Flamengo próximo de acerto definitivo com Gabigol

O artilheiro do futebol brasileiro da última temporada deve continuar no ​Flamengo em 2020. O rubro-negro carioca e Gabriel Barbosa acertaram detalhes contratuais e camisa 9 se aproxima de permanência definitiva no Rio de Janeiro. O diretor de futebol do clube, Marcos Braz, externou a situação em coletiva nesta segunda-feira (13) e expectativa ‘positiva’ aumenta.

De acordo com o dirigente, a reunião entre jogador e clube foi “muito boa” e perspectiva é que a situação se resolva nos próximos dias. As duas partes precisaram reduzir consideravelmente o que ‘esperavam’ para se aproximar de acerto. A informação é do ​GloboEsporte.com.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

O Mais Querido espera resolver toda a negociação com o atacante (salários, direitos de imagem e demais questões contratuais) para somente depois oficializar uma proposta para a Inter de Milão. A escolha do atleta é fundamental para a permanência definitiva.

O rubro-negro acredita em acordo verbal feito com os italianos para pagar 16 milhões de euros (cerca de R$ 73.7 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos do camisa 9. Gabigol também recebeu proposta do West Ham, da Inglaterra, mas o nível de competitividade do clube não agrada o atleta.

Desta forma, a tendência é que o artilheiro permaneça na Gávea em 2020. Na temporada, o Flamengo fechou negócio com outros três jogadores, com o zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos, e com os atacantes Pedro Rocha, ex-Cruzeiro, e Michael, ex-Goiás. O rubro-negro ainda negocia com o centroavante Pedro, da Fiorentina-ITA, e com o volante Thiago Maia, do Lille-FRA.