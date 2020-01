​Fluminense x Boa Vista | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Neste sábado (1º), o ​Fluminense recebe o Boavista, no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor das Laranjeiras chega ao confronto com 100% de aproveitamento e na liderança do Grupo B com 12 pontos. Já o Verdão de Saquarema soma 7 pontos e lidera o Grupo A. O duelo estadual é o último compromisso do Flu antes da estreia na Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Fluminense x Boavista Motivo: 5ª rodada do Campeonato Carioca Data: 01/02/2020 Hora: 19h (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Bruno Arleu de Araújo Onde assistir: Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​ O Fluminense chega ao confronto em um ótimo momento, com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca e vitória diante do maior rival ​Flamengo . O técnico Odair Hellmann deve aproveitar a partida para poupar alguns atletas, pensando na estreia na Copa Sul-Americana contra o Unión La Calera, do Chile, na próxima terça-feira (4).

Por sua vez, o Boavista também faz uma boa campanha no estadual e vem de vitória tranquila diante do Madureira, em Bacaxá, por 3 a 1. A equipe do técnico Toninho Andrade tem 58.3% de aproveitamento, com duas vitórias, um empate e uma derrota, em quatro partidas. O time lidera o Grupo A, com 7 pontos.

​Provável Fluminense ​A Atualizar. ​Provável Boavista ​Klever; Gabriel Cassimiro (Wellington Silva), Victor Pereira, Elivelton e Jean; Fernando Bob, Jefferson Renan, Erick Flores, Tartá (Luís Soares), Michel e Caio Dantas.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Fluminense Boavista​ ​Corinthians 1 x 2 Fluminense (08/12/2019) ​Boavista 0 x 0 Bonsucesso (14/08/2019) ​Cabofriense 0 x 1 Fluminense (19/01) ​Resente 0 x 0 Boavista (18/01) ​Fluminense 2 x 0 Portuguesa-RJ (23/01) ​Macaé 0 x 3 Boavista (22/01) ​Bangu 1 x 5 Fluminense (26/01) ​Boavista 0 x 1 Vasco (25/01) ​Flamengo 0 x 1 Fluminense (29/01) ​Boavista 3 x 1 Madureira (28/01)

O Fluminense faz um ótimo inicio de temporada e chega com moral para a estreia na Sul-Americana. O técnico Odair Hellmann tem conseguido mexer no elenco e manter os resultados positivos. Já o Boavista tem oscilado no estadual e espera aproveitar o ‘time alternativo’ do Tricolor para se manter na liderança do Grupo A.