​Fortaleza x Ceará | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Clássico-Rei! Neste sábado (1º),​ Fortaleza e ​Ceará se enfrentam, na Arena Castelão, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. Os dois times empataram na estreia da competição e vão em busca dos três pontos. O Tricolor do Pici não saiu do 0 a 0 com o Vitória, em Salvador, e tem apenas um ponto na 6ª colocação do Grupo A. Já o Vozão ficou no 2 a 2 com o Freipaulistano e também soma apenas um ponto na 3ª colocação do Grupo B.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

​

Ficha técnica: Fortaleza x Ceará Motivo: 2ª rodada da Copa do Nordeste Data: 01/02/2020 Hora: 18h (de Brasília) Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Árbitro Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro – RN (CBF) Onde assistir: Fox Sports, na TV. Live FC, na internet.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Fortaleza chega ao primeiro clássico do ano com a base do time da temporada passada e em um clima mais tranquilo do que o adversário. A equipe de Rogério Ceni conta com o apoio dos torcedores e tem “gordura” para queimar pelo bom desempenho em 2019.

Por sua vez, o Ceará chega pressionado e com o treinador Argel Fucks sofrendo duras críticas e vaias após empate com o Ferroviário, em casa, na última partida do Campeonato Cearense. Em reformulação, o Vozão contratou diversos jogadores e espera ter um ano mais estável do que na temporada passada.

​Provável Fortaleza Marcelo Boeck; Tinga, Jackson, Paulão e Carlinhos; Nenê Bonilha, Juninho e Michel; Vázquez, Ederson e Edson Cariús. ​Provável Ceará ​Fernando Prass; Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles, Fabinho, Vinícius e Felipe Silva; Rogério e Rodrigão.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​

​Fortaleza Ceará​ ​Goiás 1 x 2 Fortaleza (01/12/2019) ​Ceará 1 x 1 Athletico (30/11/2019) ​Fluminense 0 x 0 Fortaleza (04/12/2019) ​Ceará 0 x 1 Corinthians (04/12/2019) ​Fortaleza 2 x 1 Bahia (08/12/2019) ​Botafogo 1 x 1 Ceará (08/12/2019) ​Vitória 0 x 0 Fortaleza (25/01) ​Ceará 2 x 2 Freipaulistano (26/01) ​Caucaia 0 x 1 Fortaleza (28/01) ​Ceará 1 x 1 Ferroviário (29/01)

Os dois times fizeram apenas dois jogos na atual temporada, mas os resquícios do ano passado ainda perseguem os clubes. O Fortaleza teve um 2019 muito vitorioso, com título estadual e regional, além da boa campanha na Séria A do Campeonato Brasileiro. Já o Ceará viu o arquirrival crescer no cenário nacional e ainda brigou para não cair até a última rodada do Brasileirão.