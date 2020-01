​Haaland explica por que escolheu o Borussia Dortmund

Erling Haaland explicou que ​escolheu o Borussia Dortmund como o seu novo clube no início deste mês porque sentiu que era uma “boa combinação” e “gostou” de como a equipe da Bundesliga avançou na negociação.

O jovem estava próximo do Manchester United, rumores que foram estimulados pelo relacionamento preexistente entre ele e o treinador do time inglês Ole Gunnar Solskjaer. No entanto, um acordo foi anunciado no final de dezembro de 2019 e oficializado quando a janela de transferências de janeiro foi aberta.

“O clube disse diretamente: ‘Precisamos de você no ataque. Gostamos do seu estilo de jogo e queremos tê-lo aqui’”, afirmou Haaland em entrevista publicada no site oficial da Bundesliga. O jogador completou: “Eu gostei de como eles falaram comigo na época e foi isso que ‘me desencadeou’. Foi quando senti que eu e o Dortmund combinávamos bem”.

Haland tem apenas 19 anos e já está em seu quarto clube. A sensação da Europa começou no time norueguês da Bryne, foi para o Molde e seguiu para o Salzburgo. Em entrevista ao Sport1, o pai do atleta disse que Haland deve ficar ‘muitos anos’ no BVB e espera que os torcedores tenham paciência com ele.

“Esperamos que Erling jogue no BVB por muitos anos com sucesso. Ele tem apenas 19 anos e provavelmente vai precisar de algum tempo para encontrar seu caminho na Bundesliga”, afirmou.

O Manchester United informou a mídia inglesa, no momento da confirmação do Borussia Dortmund, de que desistiram de seguir com a negociação após algumas exigências feitas pelos representantes de Haland, incluindo receber uma “parcela significativa” do valor de uma futura venda.

Por sua vez, o jornal ‘The Athletic’ informou que o atleta tinha dúvidas em escolher o clube inglês, apesar do dinheiro oferecido. Uma fonte ainda informou que o negócio caminhava bem com os Reds Devils, mas o histórico do BVB com jovens jogadores e sua rotineira presença na Liga dos Campeões pesaram a favor do clube alemão.