​‘Imbróglio azul’: CEO deixa cargo no Cruzeiro

Neste domingo (05), o CEO do Cruzeiro, Vittorio Medioli, informou que não vai seguir no cargo. O italiano de 68 anos anunciou a decisão em sua coluna no jornal ‘O Tempo’, o qual é o proprietário. O ex-dirigente do clube é prefeito de Betim, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, e a lei não o permite continuar na função.

O prefeito esclareceu que a partir desta segunda-feira (06) retornará integralmente ao cargo de prefeito, mas que vai continuar ajudando o ​Cruzeiro. “Não posso e não vou assumir, mas não sumir. Darei tudo que posso e a lei me permite”, ressaltou. Medioli ficou no cargo de CEO por 15 dias.

O ex-dirigente informou que durante o período que esteve no cargo conseguiu “conhecer a extensão do imbróglio azul” e pôde apresentar estratégias e medidas para quem for assumir o CEO do Cruzeiro. O italiano afirmou ainda que a sua presença “poderia gerar mais instabilidade e problemas” ao clube e que sugeriu uma intervenção judicial ao time Celeste.

“O Cruzeiro precisa de um interventor amparado pela Justiça e com autoridade para executar o que for preciso. Doa a quem doer. O Cruzeiro, já há longo tempo, está sob investigação da polícia e do Ministério Público. Um administrador (CEO) de uma ‘associação sem fins lucrativos’ assume responsabilidades indefinidas, questionáveis, arrisca não apenas ser inócuo em seu esforço, como patético em seus propósitos de salvamento”, desabafou.

Vamos continuar apoiando o Núcleo Transitório (Conselho Gestor) do #Cruzeiro. A saída do Mediolli era esperada apesar que continuará ajudando no tempo disponível. Quem entrará como novo CEO corresponderá, tem um grupo de empresários a frente do clube. A RECONSTRUÇÃO CONTINUA!🙏🏾 — #NuncaFomosTãoCruzeirenses (@Paiblito) January 5, 2020

Vittorio Medioli criticou ainda o atual estatuto do clube e recomendou que o Cruzeiro se tornasse uma empresa.

“O estatuto do clube é um conjunto Frankenstein de regras que atendem interesses miúdos, mesquinhos e de dominação de grupos. Não atendem a grandeza e solidez de suas finalidades. Privilegia mais o incompetente que se preste a atender interesses inconfessáveis de um estreito grupo. A reconstrução do Cruzeiro passa inevitavelmente pela elaboração de um estatuto coerente e alinhado com a realidade. Melhor ainda se o Cruzeiro se transformasse em empresa, aderindo à lei das Sociedades Anônimas (SAs), sem perder a possibilidade de manutenção do Profut (Refis do futebol) e de isenções tributárias. Isso ocorreu na Europa, mas encontra resistência ferrenha e falta de coragem do governo para dar um basta à cartolagem”, encerrou.