​Jornal diz que Real pode ver Zidane em rival da Champions em julho; briga seria o motivo

Direto da França! Técnico Zinedine Zidane pode não continuar no Real Madrid na próxima temporada. O treinador tem contrato até 2022, mas um mau relacionamento com o presidente do clube, Florentino Pérez, pode “encurtar” a segunda passagem do francês pelo comando técnico da equipe.

De acordo com o site Soccerlink, da França, a relação entre o treinador e o mandatário não é das melhores e a recusa de Pérez em contratar o meio-campista Paul Pogba, que é cotado com um dos pilares do novo projeto de Zidane para o Real, teria complicado ainda mais a situação.

O treinador francês também não estaria satisfeito com a relação do cartola madridista com José Mourinho. Os ‘flertes’ para um possível retorno do português teriam incomodado Zidane e o feito pensar em retornar a um antigo clube de sua carreira.

O novo destino seria a Juventus. Os italianos estariam de braços abertos para receber o treinador, caso ele queira mudar de ares. Em 2019, a Velha Senhora esperava contar com Zidane, mas o francês optou por retornar ao Real Madrid.