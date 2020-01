​Napoli x Juventus | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

Neste domingo (26), Napoli e Juventus se enfrentam, no Estádio San Paolo, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Italiano. A equipe napolitana ocupa a 11ª colocação na tabela de classificação, com 24 pontos, enquanto a Velha Senhora lidera a competição, com 51. A partida marca o reencontro do técnico bianconero Maurizio Sarri com a sua antiga equipe.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Napoli x Juventus Motivo: 21ª rodada do Campeonato Italiano Data: 26/01/2020 Hora: 16h45 (de Brasília) Local: Estádio San Paolo, em Nápoles, na Itália Árbitro Maurizio Mariani Onde assistir: DAZN e Serie A Pass, na internet.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A Napoli não engrenou na temporada e faz uma campanha decepcionante na Série A. O time de Gennaro Gattuso chega à partida contra o líder com três derrotas consecutivas no campeonato e buscando forças na classificação diante da Lazio, na Copa da Itália, para tentar vencer a Velha Senhora.

Do outro lado, a Juventus embalou no Campeonato Italiano e se isolou na liderança. Com 85% de aproveitamento, o time de Sarri chegou aos 51 pontos em 20 partidas e abriu quatro de vantagem para a Inter de Milão.

​Provável Napoli Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.​ ​Provável Juventus ​Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Napoli Juventus ​Napoli 1 x 3 Inter de Milão (06/01) ​Juventus 4 x 0 Cagliari (06/01) ​Lazio 1 x 0 Napoli (11/01) ​Roma 1 x 2 Juventus (12/01) ​Napoli 2 x 0 Perugia (14/01) ​Juventus 4 x 0 Udinese (15/01) ​Napoli 0 x 2 Fiorentina (18/01) ​Juventus 2 x 1 Parma (19/01) ​Napoli 1 x 0 Lazio (21/01) ​Juventus 3 x 1 Roma (22/01)

NOSSO PALPITE

A Napoli não vem bem na temporada e perdeu quatro dos últimos seis jogos na Série A. Já a Juventus venceu todos os últimos cinco confrontos no Campeonato Italiano e quer se isolar ainda mais na ponta da tabela. O time napolitano vai jogar com a força de sua torcida e com o animo extra da classificação na Copa da Itália, no entanto, a Velha Senhora vem destruindo os rivais e deve superar mais um adversário.

Palpite final: Napoli 0 x 2 Juventus