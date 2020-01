​O que Jorge Jesus pode tirar da estreia do Flamengo no Carioca?

Neste sábado (18), ​Flamengo e Macaé empataram em 0 a 0, no Maracanã, pela primeira rodada da Taça Guanabara. Sem ​transmissão televisiva e com time formado apenas por jovens do clube, rubro-negro impôs o ritmo do confronto e teve grandes oportunidades para abrir o placar, mas esbarrou na marcação e em erros individuais.

A partida marcou a estreia oficial do Mais Querido na temporada, mas ainda sem o elenco principal e comissão técnica de Jorge Jesus. Os portugueses e jogadores do profissional seguem de férias até esta quarta-feira (22). Gustavo Henrique e Pedro Rocha foram apresentados à torcida.

O Flamengo se comportou bem e dominou o limitado Macaé. A partida teve ótimos momentos para o rubro-negro, mas nada extraordinário que o Mister possa tomar como referência para o profissional, inclusive pelo estilo de jogo ser baseado no do próprio português. O nível técnico e tático da partida também não servem de parâmetro para a temporada.

Por outro lado, alguns jovens atletas se destacaram e podem entrar no radar de Jorge Jesus. O meia-atacante Yuri César e o lateral-direito Matheuzinho largaram na frente e deixam boa impressão em estreia profissional. As ‘Crias do Ninho’ fizeram uma ótima partida, buscaram o jogo e participaram tanto da criação quanto da destruição de jogadas.

O meia de 19 anos mostrou personalidade e foi muito atuante no setor ofensivo, com dribles em velocidade e presença nos dois lados do campo. Por sua vez, o lateral mostrou qualidade e surge como uma boa válvula de escape, com boa participação no ataque em quase toda a partida.

Yuri e Matheuzinho foram, pra mim, os destaques do Flamengo no Maracanã. — Pablo dos Anjos (@PabloWSC) January 18, 2020

O time comandado por Mauricio Souza foi bem e deixou boa impressão aos mais de 25 mil torcedores presentes. O adversário não era dos mais complicados, mas, ainda assim, conseguiu o empate com o jovem time do Flamengo. Em meio ao desgastado estadual, o Rubro-negro não tem muito o que tirar técnico e taticamente da partida, mas pode encontrar boas peças para o restante da temporada.

Foto: ​Alexandre Vidal / Flamengo