​O que Jorge Jesus vai encontrar de legado do Sub-20 do Fla no Carioca?

Nesta quarta-feira (29), o ​Flamengo perdeu para o ​Fluminense, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. A derrota pelo placar simples (1 a 0) marca também o encerramento da participação do treinador Maurício Souza e da garotada do Sub-20. Jorge Jesus e parte do elenco profissional assumem a partir da próxima rodada.

A comissão técnica e o plantel principal se apresentaram na última segunda-feira (27) e ainda ocorreram mudanças ao longo da movimentada semana rubro-negra. Os últimos dias na Gávea foram marcados por renovações e contratações. O período de pré-temporada acabou e o Mais Querido volta, praticamente, com força total contra o Resende.

O Sub-20 do rubro-negro carioca não foi mal enquanto esteve substituindo os protagonistas da última temporada. O técnico Maurício Souza deixa a equipe com 58.3% de aproveitamento, com duas vitórias, um empate e uma derrota, em quatro partidas. A equipe ficou na 2ª colocação do Grupo A, com 7 pontos, e ainda venceu a garotada do ​Vasco.

Minha base é boa pra crl, isso é nítido, só alguns que não tem jeito mesmo — FLAMENGAÇO (@_flamengaco) January 30, 2020

O time não fugiu da regra, oscilou e mostrou muitos pontos fracos, especialmente contra o ​Fluminense. A falta de maturidade e atenção, a fragilidade defensiva e escolhas erradas no setor ofensivo ficam no registro do Sub-20. Os erros eram esperados e alguns acertos foram surpreendentes.

O Mister não vai considerar a parte tática do coletivo, mas deve ter observado os detalhes e características técnicas individuais de cada jogador. Em regra, todos oscilaram, mas a ideia é olhar o ‘potencial’ e não necessariamente o futebol apresentado.

Jorge Jesus vai encontrar um legado de “Crias do Ninho” e muita vontade de chegar ao tão sonhado profissional. A dedicação e o desejo de se apresentar bem ao futebol brasileiro marcou os quatro confrontos da jovem equipe. O português avaliou e deve dar oportunidades aos jogadores.