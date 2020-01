​O que o Palmeiras pode tirar de lição da Florida Cup?

Em pré-temporada, ​Palmeiras conquistou a Florida Cup e retornou ao Brasil com os olhos atentos para o que aconteceu em solo Norte-Americano. O trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo ainda está em fase inicial, mas com o Campeonato Paulista “batendo na porta” é hora de observar o que funcionou e o que deve ser melhorado para a estreia no estadual e para o restante do ano.

O alviverde paulista sofreu com o cansaço de início de temporada, com a falta de entrosamento e com mudanças que ocorreram na equipe. A missão para 2020 é mudar o futebol pragmático do ano passado e conquistar ao menos um grande título. Luxemburgo tem o objetivo de tornar o Verdão mais envolvente, ofensivo e ‘dominador’. O primeiro passo foi dado e dentro do esperado, mas a caminhada é longa.

Falando das novidades, os destaques do Palmeiras na Florida Cup: Gabriel Menino, Alan e Wesley. Patrick de Paula jogou bem mais solto hoje, e Veron também teve bons momentos. Gostei das atuações dos times de segundo tempo. — Thiago Ferri (@b_ferri) January 18, 2020

Sem Jorge Sampaoli, a diretoria palmeirense optou por nome forte na história do clube e buscou o renomado Vanderlei Luxemburgo para mudar o panorama monótono e repetitivo do time em 2019.

Estilo ofensivo

A Florida Cup não significa muita coisa para a gloriosa história do Palmeiras, no entanto, foi muito importante para que o treinador desse início ao processo de reformulação do elenco e também para a implantação da nova filosofia de jogo da equipe. Em um primeiro momento, o objetivo é ter mais posse de bola e pressionar mais os adversários.

O denominado, por Vanderlei, “perde e pressiona” não funcionou muito bem nos Estados Unidos e os rivais, principalmente o frágil New York City, conseguiram manter a bola no campo do Palmeiras. A ideia ainda está no começo e os jogadores sem ritmo para aumentar a velocidade e a pressão, mas é um ponto que o treinador vai precisar intensificar ao longo da temporada.

O time ainda demonstra dificuldades ofensivas, mas conseguiu criar boas jogadas coletivas de ataque e pressionar os adversários em determinados momentos das duas partidas. O treinador começa um esboço de um novo Palmeiras.

Felipe Melo na zaga e preocupação no meio-campo

O experiente volante de 36 anos iniciou a temporada de forma diferente e vai atuar como zagueiro na equipe de Vanderlei Luxemburgo. Felipe Melo ainda está se adaptando à nova posição, mas errou em lances simples e mostrou dificuldades. As faltas duras seguem com o jogador e, agora, em uma faixa de campo mais próxima do gol.

O treinador vai precisar compensar a falta de velocidade de Felipe Melo com bom posicionamento e proteção tática coletiva. O capitão do time teve muitos problemas contra jogadores mais jovens e velozes. Neste cenário, Vanderlei deve mexer no meio-campo. A mudança de posição do volante deixou brechas na parte central do campo, principalmente defensivo, do Palmeiras.

Ramires não alcançou o nível esperado e acabou deixando os zagueiros muito expostos aos adversários. Os erros de posicionamento e passes errados marcaram o início de pré-temporada do jogador de 32 anos.

Willian Bigode, gol e repertório

O atacante fez uma ótima Florida Cup e começou a temporada conquistando espaço no plantel e ainda mais ‘reconhecimento’ dos torcedores e comissão técnica. Willian Bigode participou dos dois gols contra o New York City e se reafirmou como ótima opção para o ataque do Verdão.

O Palmeiras marcou apenas duas vezes em dois confrontos e precisa aumentar o repertório de jogadas ofensivas, mas conseguiu ter bom volume de jogo enquanto teve “pernas para correr”. O time também conseguiu mostrar mais autonomia e independência da referência ofensiva: Dudu.