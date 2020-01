​O time ideal de brasileiros que estão nas oitavas da Champions League

A ​Champions League retorna no próximo mês de fevereiro e os fãs da competição estão ansiosos para acompanhar grandes confrontos, jogadas espetaculares, belos gols e tudo mais que o maior torneio de clubes do mundo proporciona. Os adeptos do Brasil esperam ainda um show à parte de Neymar, Firmino e de todos os 37 brasileiros que seguem em busca da “Orelhuda”.

​

​ ​Clique aqui para conhecer as ofertas da Nissan!

Assim, montamos um time ideal só com jogadores brasileiros que defendem os clubes que estão nas oitavas de final da Liga dos Campeões. A escalação conta com titulares e reservas.

Alisson (Liverpool)

O maior goleiro do mundo na atualidade. Alisson é fundamental no, até então, imbatível Liverpool do alemão Jürgen Klopp e também na Seleção Brasileira do técnico Tite. O arqueiro conquistou todos os títulos individuais possíveis da posição no ano passado e segue em ótima fase.

Danilo (Juventus)

O lateral-direito da Juventus é multicampeão do torneio com a camisa do Real Madrid e apesar da lesão na coxa direita deve estar à disposição para o confronto contra o Lyon, da França.

Thiago Silva (PSG)

O “Monstro” ainda não tem definição de seu futuro no Paris Saint-Germain, mas o zagueiro de 35 anos segue como um dos principais brasileiros da posição no futebol mundial e peça importante na equipe de Thomas Tuchel.

Marquinhos (PSG)

Marquinhos é crucial para o sistema defensivo do PSG e forma junto ao experiente Thiago Silva uma das melhores duplas de zagas do mundo. O atleta se recupera de lesão, mas deve atuar diante do Borussia Dortmund.

Marcelo (Real Madrid)

O craque brasileiro tem passado por um período turbulento, com altos e baixos, mas tem a confiança do francês Zinedine Zidane e é sem dúvidas um dos maiores laterais-esquerdos da história do Real Madrid. Em boas condições físicas, é o dono da posição.

Casemiro (Real Madrid)

Casemiro se reinventou no futebol europeu e se tornou um dos melhores volantes do planeta. O camisa 14 é um dos pilares do meio campo merengue e da Seleção Brasileira.

Fabinho (Liverpool)

Fabinho cresceu muito com o alemão Jürgen Klopp no Liverpool e é o responsável pela estrutura tática do meio de campo da equipe inglesa. Os Reds atuam de uma forma quando têm o brasileiro e de outra sem o camisa 3.

Arthur (Barcelona)

Arthur não tem se encontrado no Barcelona, mas o talento do ex-meio-campista do Grêmio é inegável e a experiência deve alavancar ainda mais o potencial do jovem jogador. A expectativa é de que o brasileiro reassuma o espaço e o prestígio que alcançou em sua chegada, que o renderam comparações ao lendário Xavi.

Coutinho (Bayern de Munique)

O camisa 10 do Bayern de Munique deve retornar ao Barcelona no final da temporada, mas tudo pode mudar caso o meia-atacante brasileiro consiga mostrar a diretoria dos bávaros que merece uma nova oportunidade. Coutinho tem muito talento e pode reencontrar o futebol dos tempos de Liverpool.

Neymar (PSG)

Neymar ‘virou a chave’ em 2020 e retornou das férias voando. O camisa 10 do Paris Saint-Germain tem sobrado em campo e pode levar os franceses a voos mais altos.

Firmino (Liverpool)

O brasileiro faz parte de um dos ataques mais perigosos do planeta. Firmino, junto a Mohamed Salah e Mané, tem destruído com a zaga dos adversários. O camisa 9 do Liverpool é considerado um dos melhores atacantes do mundo pelo técnico Jürgen Klopp.

BANCO DE RESERVAS