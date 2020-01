​Os cinco jogadores mais valiosos do Pré-Olímpico Sub-23

O Torneio Sul-Americano Sub-23 (Pré-Olímpico) começou no último sábado (18) e vai até o dia 9 de fevereiro, na Colômbia. A competição garante duas vagas nos Jogos de Tóquio-2020 e conta com diversas revelações do futebol da América do Sul. Confira os 5 jogadores mais valiosos entre os 230 atletas que participam do campeonato.

Matias Zaracho (Argentina)

O meia-atacante Matias Zaracho é o único argentino entre os cinco jovens mais valiosos do Campeonato Pré-Olímpico. O jogador de 21 anos atua pelo Racing, da Argentina, e foi um dos destaques do time na campanha do título do campeonato nacional na última temporada. O jovem está avaliado em 17.5 milhões de euros.

Antony (Brasil)

O ponta-direita do ​São Paulo foi um dos principais destaques do time paulista em 2019 e é peça importante na Seleção comandada por André Jardine. Antony tem 19 anos e tem valor de mercado em cerca de 20 milhões de euros.

Bruno Guimarães (Brasil)

Bruno Guimarães é o atual capital da Seleção Sub-23 e foi uma das referências do ​Athletico Paranaense no título da Copa do Brasil no ano passado e da Sul-Americana, em 2018. O meio-campista de 22 anos está avaliado em 20 milhões de euros e é nome cotado para atuar no futebol europeus nas próximas temporadas.

Matheus Henrique (Brasil)

O segundo jogador mais caro do torneio é o meio-campista Matheus Henrique, do ​Grêmio. O atleta de 22 anos é titular na Seleção Sub-23 e já foi convocado pelo técnico Tite para a equipe principal. O volante conquistou espaço no tricolor gaúcho em 2019 e é peça-chave no time de Renato Portaluppi. O meia custa 22 milhões de euros.

Reinier Jesus (Brasil)

O atleta mais ‘caro’ do Campeonato Pré-Olímpico é o ex-meia-atacante do ​Flamengo, Reinier Jesus. O jogador de apenas 18 anos foi anunciado pelo Real Madrid na última segunda-feira (20) e é uma das opções de banco da Seleção Sub-23. O meia está avaliado 25 milhões de euros.