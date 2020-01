​Palmeiras emprega limite de jogadores e mais atletas devem deixar o clube

Nova filosofia! Nesta segunda-feira (06), o ​Palmeiras iniciou sua pré-temporada e o planejamento para 2020 é diferente das últimas temporadas do alviverde paulista. A ideia da diretoria e comissão técnica é enxugar o elenco e manter no máximo 30 jogadores no plantel. O atual, disponível no site oficial, conta com 33 atletas.

A página do Verdão não inclui os jogadores que têm vínculo com o clube e retornaram de empréstimo, como o zagueiro Emerson Santos e o meio-campo Alejandro Guerra. Assim, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo deve negociar mais alguns nomes, como observado pelo ​GloboEsporte.

O gerente de futebol do Palmeiras, Cícero Souza, afirmou à Rádio Gaúcha, no fim de semana, que o time não vai ter tanta sobreposição em algumas posições: “É que quando não tem Mayke e Marcos Rocha, quem vai jogar na direita é o Jean. Quando se tem um jogador dessa polivalência, a interpretação do externo é de que tem muito jogador. Mas não, são 30”, explicou.

O clube paulista tem algumas negociações bem encaminhadas, como a do meio-campo Hyoran e do lateral-esquerdo Victor Luis, ambos para o ​Atlético-MG. E, outras, em andamento: Gustavo Scarpa negocia com o Almería, da Espanha, e o atacante Carlos Eduardo com o ​Athletico. O alviverde ainda recebeu uma sondagem do Barcelona por Matheus Fernandes e espera negociar Deyverson.

Ainda não sabemos os moldes do negócio, mas emprestar 2 jogadores pra um time grande do Brasil sem NADA em contra partida é um péssimo negócio. Que tentem uma compensação financeira, um jogador em troca, cláusula de compra ou algo assim. Emprestar por emprestar qualquer um faz — Marco Andrade (@MarcoAndraade) January 6, 2020

O plantel palmeirense fica concentrado na Academia de Futebol até está sexta-feira (10) e no sábado viaja para os Estados Unidos para disputa da Florida Cup. O alviverde estreia no Campeonato Paulista na quarta-feira (22), fora de casa, contra o Ituano.