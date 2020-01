​Ranking: Os 10 melhores times do mundo de 2019

A temporada 2020 começou e dois times brasileiros seguem entre os melhores clubes do planeta bola. A ‘lista’ produzida pelo site ​Football World Ranking foi atualizada nesta segunda-feira (06) e mostra as equipes que tiveram o melhor desempenho até o final de 2019. Confira o top 10:

1. Barcelona (ESP) – 15917

Na atual temporada, os catalães lideram o Campeonato Espanhol, estão classificados para a semifinal da Supercopa da Espanha e para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Apesar das oscilações, o Barcelona segue em um caminho com ótimas expectativas e espera ter desfechos positivos ao final do calendário europeu.

2. Liverpool (ING) – 15309

Líder invicto e absoluto da Premier League, os Reds seguem imbatíveis na temporada 2019/2020. Com um plantel repleto de craques, o Liverpool conquistou o Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, e segue na briga pelo título da ​Champions, competição em que é o atual campeão.

3. Valência (ESP) – 12693

O Valência vem crescendo na temporada e ocupa a 6ª colocação em La Liga. O tradicional clube espanhol está classificado para a semifinal da Supercopa da Espanha e conquistou a Copa del Rey em cima do poderoso Barcelona em 2019.

4. Flamengo (BRA) – 12536

O ​Flamengo encantou em 2019 e conquistou a tríplice-coroa: Campeonato Estadual, Brasileirão e Copa Libertadores da América. O clube vive o seu melhor momento nos últimos anos e não poderia estar fora desta lista.

5. River Plate (ARG) – 12202

Finalista da Libertadores e uma das principais equipes da América do Sul, o River Plate tem um elenco muito forte, com nomes como o meio-campo Quintero e o goleiro Armani, além do principal técnico em atividade no continente, Marcelo Gallardo.

6. Manchester City (ING) – 11878

O bilionário time inglês comandado por Pep Guardiola começou a temporada bem, mas perdeu o ritmo e viu o Liverpool abrir 14 pontos na liderança da Premier League. Com seu elenco estrelado, o City segue vivo na Liga dos Campeões. Em 2019, levou tudo que poderia levar dentro da Inglaterra. A Europa segue sendo seu calcanhar de Aquiles.

7. Real Madrid (ESP) – 11376

O experiente elenco do Real Madrid não conseguiu manter um bom ritmo ainda na atual temporada, com atuações fracas. No entanto, os madridistas estão na segunda colocação de La Liga, na semifinal da Supercopa da Espanha e também nas oitavas de final da Champions.

8. Monterrey (MEX) – 10872

O Monterrey fez um ótimo trabalho de reestruturação na última década e começou a colher os frutos. Em 2019, o time reconquistou a Concachampions e também conquistou a Apertura do Campeonato Nacional. Os mexicanos ainda fizeram uma ótima partida contra os Reds, na semifinal do Mundial de Clubes, mas perderam com gol aos 45 do segundo tempo.

9. Boca Juniors (ARG) – 10753

Eliminado na semifinal da última Libertadores pelo maior rival, o Boca Juniors é um dos times mais históricos do continente sul-americano e vem em um processo de reestruturação. O elenco conta com grandes craques dos gramados mundial, como ‘Carlito’ Tévez e De Rossi.

10. Palmeiras (BRA) – 10669

Apesar do ano sem conquistas, o ​Palmeiras brigou por todos os títulos que disputou. O Verdão terminou o Campeonato Brasileiro na 3ª colocação, foi eliminado nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.