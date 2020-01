​Relâmpago! Flamengo anuncia Léo Pereira; Marí acerta com Arsenal

Dia agitado! O ​Flamengo anunciou na noite desta terça-feira (28) a contratação do zagueiro Léo Pereira, do Athletico Paranaense, minutos após ‘vazamento’ de vídeo do jogador confirmando acerto com o rubro-negro carioca. O vínculo contratual do atleta de 23 anos com o Mais Querido vai até 2024.

A chegada do jovem representa também a saída de Pablo Marí para o Arsenal, da Inglaterra. As negociações estavam diretamente ligadas e o Flamengo não efetuaria a compra de mais um zagueiro após contratação de Gustavo Henrique, ex-Santos, caso o espanhol fosse permanecer no clube.

De acordo com informações do ​GloboEsporte.com, Marí já assinou com os Gunners e viaja para Londres nesta quarta-feira (29). O zagueiro de 26 anos firmou contrato até junho (final da temporada europeia), com opção de compra e passe fixado. O Flamengo recebeu cerca de 5 milhões de euros (R$23 milhões) pelo empréstimo.

Em contrapartida, o Rubro-Negro acertou a compra definitiva de Léo Pereira junto ao Furacão por aproximadamente 7 milhões de euros (R$32 milhões) e cinco anos de contrato. O zagueiro era um sonho antigo do clube carioca e atende aos requisitos traçados pela diretoria.