​Santa Cruz x Bahia | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

Neste sábado (25), o Santa Cruz recebe o ​Bahia, no Estádio José do Rego Maciel, mais conhecido como Arruda, pela estreia na Copa do Nordeste. O tricolor pernambucano chega ao confronto com 100% de aproveitamento na temporada, enquanto o elenco principal do Esquadrão de Aço ainda não entrou em campo em 2020.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

​

Ficha técnica: Santa Cruz x Bahia Motivo: 1ª rodada da Copa do Nordeste Data: 25/01/2020 Hora: 16h (de Brasília) Local: Estádio José do Rego Maciel (Arruda), em Recife (PE) Árbitro Wagner Reway (PB) Onde assistir: SBT Regional

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​O Santa Cruz chega ao confronto com 100% de aproveitamento. Em 2020, o Tricolor do Arruda ganhou as duas partidas que disputou no Campeonato Pernambucano. A equipe do técnico Itamar Schulle vem se ‘acertando’ e elevou a moral para o clássico regional. A procura por ingressos tem sido alta e a expectativa é de casa cheia.

Do outro lado, o Bahia tem disputado o Campeonato Baiano com o Sub-23 e ainda não testou os profissionais para a temporada. O técnico Roger Machado comandava a equipe no CT Evaristo de Macedo e deve apresentar novos nomes aos torcedores.

​Provável Santa Cruz Maycon; Júnior, William Alves, Danny Morais e Augusto Potiguar; Feliphe, Paulinho, Bileu e Jeremias; Pipico e Patrick.​ ​Provável Bahia ​Douglas; João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Flávio, Clayson, Rossi e Élber; Gilberto.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​

​Santa Cruz Bahia​ ​Confiança 1 x 1 Santa Cruz (11/08/2019) ​Bahia 1 x 1 Atlético-MG (27/11/2019) ​Santa Cruz 2 x 1 Globo (18/08/2019) ​CSA 1 x 2 Bahia (01/12/2019) ​Náutico 3 x 1 Santa Cruz (24/08/2019) ​Bahia 1 x 1 Vasco (05/12/2019) ​Santa Cruz 3 x 0 Petrolina (18/01) ​Fortaleza 2 x 1 Bahia (08/12/2019) ​Retrô 1 x 2 Santa Cruz (21/01) ​Juazeirense 1 x 1 Bahia (22/01)

NOSSO PALPITE

O Santa Cruz tem demonstrado um futebol regular neste início de temporada e soube sofrer na última partida diante do Retrô. O time vem se encaixando e chega em um bom momento na partida. Por sua vez, o Bahia manteve a base de 2019 e deu continuidade ao bom trabalho do técnico Roger Machado. A expectativa é de um bom jogo, com leve vantagem para os mandantes.

Palpite final: Santa Cruz 3 x 2 Bahia