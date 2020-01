​Santos x Inter de Limeira | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Nesta quinta-feira (30), o ​Santos recebe o Inter de Limeira, na Vila Belmiro, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. O alvinegro praiano lidera o Grupo A com 4 pontos, enquanto o Leão ocupa a segunda colocação no Grupo C com 3 pontos. A partida marca também o reencontro do ex-jogador Elano com o Peixe.

FICHA TÉCNCIA E ONDE ASSISTIR

​

Ficha técnica: Santos x Inter de Limeira Motivo: 3ª rodada do Campeonato Paulista Data: 30/01/2020 Hora: 19h15 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP) Árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araújo Onde assistir: Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Santos vem se encontrando na temporada. O experiente treinador português Jesualdo Ferreira vai apenas para o seu terceiro compromisso oficial e espera conquistar a sua primeira vitória dentro de casa. Invicto, o Peixe tem sofrido com lesões e o comandante tem mostrado ‘flexibilidade’ para montar a equipe.

Do outro lado, a Inter de Limeira tenta encontrar um ponto de equilíbrio. O Leão da Paulista perdeu o primeiro jogo em casa por 4 a 0 para o Guarani, mas se recuperou e venceu o milionário Bragantino, fora de seus domínios, pelo placar simples. A partida marca ainda reencontro especial de Elano com o Alvinegro Praiano.

​Provável Santos Everson; Pará, Luan Peres, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Derlis González (Raniel); Kaio Jorge e Eduardo Sasha.​ ​Provável Inter de Limeira ​Rafael Pin; Roger Bernardo, João Victor, Oliveira, Daniel Vançan; Matheus Neris, Marquinhos, Geovane, Lucas Braga, Airton e Thomaz.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​

​Santos Inter de Limeira​ ​Santos 2 x 0 Chapecoense (01/12/2019) ​Santo André 2 x 0 Inter de Limeira (13/09/2019) ​Athletico 1 x 0 Santos (04/12/2019) ​Inter de Limeira 1 x 0 Juventus (18/09/2019) ​Santos 4 x 0 Flamengo (08/12/2019) ​Comercial (RP) 3 x 2 Inter de Limeira (21/09/2019) ​Santos 0 x 0 Bragantino (23/01) ​Inter de Limeira 0 x 4 Guarani (22/01) ​Guarani 1 x 2 Santos (27/01) ​Bragantino 0 x 1 Inter de Limeira (27/01)

O Santos tem oscilado neste começo de temporada e o técnico Jesualdo Ferreira sofreu suas primeiras críticas. A ‘sombra’ do argentino Jorge Sampaoli sonda o trabalho do português. Por sua vez, a Inter de Limeira tenta se encontrar e tem como grande personagem para a partida um rosto bastante conhecido na Vila Belmiro: o ex-jogador Elano.