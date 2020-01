​São Paulo empresta volante ‘renovado’ e observado por Diniz

Precaução! ​São Paulo renova com volante da base antes de emprestar jogador ao Cuiabá para disputa do Campeonato Mato-Grossense. A jovem promessa vinha sendo observada pelo técnico Fernando Diniz e esteve presente no banco de reservas na última partida do Campeonato Brasileiro 2019 contra o ​CSA.

Rafael tinha contrato com o tricolor até 17 de abril deste ano. A revelação de Cotia poderia assinar um pré-contrato, e sair gratuitamente do São Paulo, com qualquer outro clube desde novembro da temporada passada. O novo vínculo vai até 31 de dezembro de 2021.

Com 20 anos, o volante ultrapassou a idade limite das divisões de base do Tricolor e passou a treinar com o elenco profissional na reta final da última temporada. Rafael ficou no banco na última partida do Brasileirão. Na base, o jogador se destacou pelo chute de longa distância.

O atleta de Cotia já treina com o Cuiabá e está inscrito para a estreia do Auriverde da Baixada contra o Nova Mutum, na quarta-feira (22).