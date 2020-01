​São Paulo x Água Santa | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

Nesta quarta-feira (22), ​São Paulo e Água Santa se enfrentam, no Morumbi, pela estreia no Campeonato Paulista. O tricolor ainda não fez contratações e aposta na base de 2019 para a temporada, enquanto a equipe de Diadema buscou jogadores experientes para reforçar o plantel para disputa da elite estadual.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: São Paulo x Água Santa Motivo: 1ª rodada do Campeonato Paulista Data: 22/01/2020 Hora: 21h30 (de Brasília) Local: Morumbi, em São Paulo (SP) Árbitro: Edina Alves Batista Onde assistir: Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O São Paulo terminou a última temporada com o alívio de ter conseguido a vaga para a Libertadores. A sexta colocação no Campeonato Brasileiro foi crucial para que o treinador Fernando Diniz e o diretor-executivo Raí continuassem em seus cargos em 2020. A base do elenco foi mantida e a expectativa dos torcedores é de que o time apresente um futebol mais consistente do que no ano passado.

Do outro lado, o Água Santa terminou a Séria A2 na terceira colocação e não conseguiria o acesso à elite do futebol paulista, mas com a fusão da Red Bull com o Bragantino, acabou herdando a vaga. O time comandado por Fernando Marchiori apostou em jogadores mais experientes e espera se manter entre os times mais fortes de São Paulo.

​Provável

São Paulo Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes e Daniel Alves; Helinho, Vitor Bueno e Pablo. ​Provável

Água Santa ​Thomazella, Luis Ricardo (Jonathan), Walisson Maia, Naylhor (Andrés) e Peri (Bruno Costa); Wellington Reis, Pio, Marquinhos e Felipe Azevedo; Dinei e Robinho.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​São Paulo Água Santa​ ​Ceará 1 x 1 São Paulo (24/11/2019) ​Água Santa 1 x 2 Mirassol (04/09/2019) ​São Paulo 1 x 0 Vasco (28/11/2019) ​Água Santa 2 x 3 XV de Piracicaba (07/09/2019) ​Grêmio 3 x 0 São Paulo (01/12/2019) ​XV de Piracicaba 0 x 0 Água Santa (13/09/2019) ​São Paulo 2 x 1 Internacional (04/12/2019) ​Mirassol 3 x 1 Água Santa (18/09/2019) ​CSA 1 x 2 São Paulo (08/12/2019) ​Água Santa 4 x 1 Nacional (21/09/2019)

NOSSO PALPITE

O São Paulo manteve a base da última temporada e deu sequência ao trabalho do contestado Fernando Diniz. Neste cenário, a tendência é que o time comece a mostrar mais ideias do estilo de jogo que o jovem treinador gosta, com posse de bola e pressão forte. Do outro lado, o Água Santa “caiu de paraquedas” na primeira divisão do Campeonato Paulista e deve ter dificuldades em se adaptar a confrontos mais pesados.

Palpite final: São Paulo 2 x 0 Água Santa