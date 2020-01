​Segundo portal, Flamengo acerta contratação de Michael

Michael é do ​Flamengo! Destaque do Goiás no Campeonato Brasileiro da temporada passada, o atacante de 22 anos vai defender o rubro-negro carioca em 2020. O jogador é o terceiro reforço do clube. A informação é do ​UOL.

O time carioca adquiriu os 75% dos direitos do atleta que pertenciam ao ​Goiás por cerca de R$ 33 milhões de reais. O empresário do jogador cedeu os 5% que pertenciam ao Goianésia, antigo clube de Michael. O vínculo com o Flamengo vai até o fim de 2024.

O Mais Querido aguarda os documentos para anunciar oficialmente Michael. A transação caminhava para uma ‘novela’ envolvendo outros dois clubes de São Paulo, mas Palmeiras e Corinthians desistiram do negócio.

A revelação do último Brasileirão se junta ao atacante Pedro Rocha e ao zagueiro Gustavo Henrique. A diretoria do clube ainda espera fechar com Thiago Maia, do Lille-FRA, Pedro, da Fiorentina-ITA, e renovar com Gabigol.