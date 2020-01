​Sem espaço, Copete deve retornar ao futebol brasileiro

Emprestado ao Pachuca, do México, no meio da temporada passada, o atacante colombiano Jonathan Copete deve retornar ao ​Santos em junho deste ano. O jogador não conseguiu emplacar no futebol norte-americano e perdeu espaço na equipe.

A previsão é do próprio representante de Copete, Diego Solarte, que explicou a situação à Gazeta Esportiva: “Ele não teve muitas possibilidades de jogar no semestre passado. Esperamos que com o novo treinador possa ter mais chances. Ele deve voltar para o Santos em junho”.

O atacante de 31 anos teve um início promissor no Pachuca com o técnico Martín Palermo, mas oscilou entre bons e maus momentos e perdeu espaço. O colombiano atuou pela última vez em outubro de 2019 e espera ter mais oportunidades com o novo treinador Paulo Pezzolano.

Os mexicanos não demonstram vontade em manter o atleta, mas não descartam totalmente a possibilidade. “Não há interesse, mas ainda falta muito para junho”, ressaltou um dos proprietários do Pachuca, Andres Fassi.

Jonathan Copete chegou ao Santos em 2016 após grande fase no Atlético Nacional, da Colômbia, e teve boas atuações com a camisa do alvinegro praiano. Com preço fixado em cerca de R$ 9 milhões, o vínculo do atacante com o Peixe vai até junho de 2021.