​Sport x Vitória | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Neste sábado, 1º de fevereiro, o Sport recebe o Vitória, na Arena Pernambuco, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O Leão da Ilha venceu o ​CSA na estreia e ocupa a segunda posição na tabela do Grupo A, enquanto o rubro-negro de Salvador empatou com o Fortaleza e é apenas o quinto colocado no Grupo B. O duelo marca o encontro do líder e vice-líder no ranking de títulos do Nordestão: os baianos têm quatro conquistas e os pernambucanos, três.

FICHA TÉCNCIA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Sport x Vitória Motivo: 2ª rodada da Copa do Nordeste Data: 01/02/2020 Hora: 16h (de Brasília) Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE) Árbitro Marcelo Aparecido de Souza Onde assistir: TV Jornal.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Sport retornou a Copa do Nordeste com vitória após dois anos (2018 e 2019) fora da competição por problemas no calendário. A equipe é uma das mais tradicionais do torneio e vem crescendo na temporada. O time comandado pelo técnico Guto Ferreira ainda não perdeu em 2020 e espera manter o desempenho dentro de casa.

Do outro lado, o Vitória também está invicto na temporada, mas não consegue engrenar e empatou 3 dos 4 jogos que disputou. O técnico Geninho ainda busca uma forma da equipe jogar e pode contar com o meia-atacante Vico Duarte para reforçar o ataque, e tentar o primeiro triunfo na competição.

​Provável Sport Luan Polli; Raul Prata, Cleberson, Adryelson e Sander; Jean Patrick, Willian Farias, Lucas Mugni, Yan, Alê Santos e Elton.​ Provável Vitória ​Ronaldo; Van, João Victor, Maurício Ramos e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Fernando Neto e Gerson Magrão; Alisson Farias, Ruan Levine e Junior Viçosa.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Sport Vitória​ ​Atlético-GO 0 x 0 Sport (30/11/2019) ​Vitória 1 x 2 Coritiba (30/11/2019) ​Náutico 1 x 1 Sport (19/01) ​Vitória 1 x 0 Jacobina (22/01) ​Sport 1 x 1 Vitória das Tabocas (22/01) ​Vitória 0 x 0 Fortaleza (25/01) ​CSA 0 x 1 Sport (25/01) ​Fluminense-BA 2 x 2 Vitória (26/01) ​Sport 1 x 0 Central (28/01) ​Vitória 2 x 2 Juazeirense (29/01)

O Sport vem se encontrando na temporada e tem conseguido os resultados mesmo quando não tem um grande desempenho. Por sua vez, o Vitória ainda se divide entre Sub-23, no estadual, e profissional, na Copa do Nordeste, e não tem tido muitos sucessos com a mescla.