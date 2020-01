​Taça Kaiser: Vasco de Esmeraldas busca título inédito para fechar “ciclo vitorioso”

A Taça Kaiser já é um verdadeiro símbolo do chamado “futebol raiz”. E na segunda edição do torneio que reúne vencedores de campeonatos amadores regionais de seis cidades do país, vai ter time em busca de título inédito. O Vasco da Gama F.C. irá representar o município de Esmeraldas, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, depois de vencer, em 2018/2019, a 58ª Copa Itatiaia.

A agremiação, fundada em 13 de dezembro de 1938, conquistou a competição, organizada pela Rádio Itatiaia com apoio da Federação Mineira de Futebol, pela terceira vez em sua história, repetindo os feitos de 2007/2008 e 2013/2014. Na trajetória mais recente, deixou para trás outros 31 participantes e, na final, realizada no estádio de Nova Lima, aplicou 3 a 2 no Nova Aarão Reis.





O Vasco da Gama traz consigo um histórico de títulos. Em 2016 e 2019, por exemplo, deu a volta olímpica no Torneio Corujão. “Queremos ganhar a Taça Kaiser pela primeira vez e, assim, fechar um ciclo vitorioso desta administração”, afirma Ricardo Roella, supervisor de futebol do clube.

É hora então de ficar de olho nos destaques equipe. Evandro Alves como treinador e Danielzinho (meia-atacante) e Thales (lateral-direito) prometem fazer de tudo para conquistar o troféu.