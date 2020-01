​Tombense x Cruzeiro | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

Neste sábado (25), o Tombense recebe o ​Cruzeiro, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Os dois times venceram na estreia e brigam para manter os 100% de aproveitamento no estadual.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Tombense x Cruzeiro Motivo: 2ª rodada do Campeonato Mineiro Data: 25/01/2020 Hora: 19h30 (de Brasília) Local: Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG) Árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva Onde assistir: Premiere e SporTV, na TV. Premiere Play e SporTV Play, na internet.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Tombense começou o Campeonato Mineiro vencendo o Tupynambás fora de casa por 1 a 0. O gol da partida foi marcado pelo experiente Ibson, ex-Flamengo, Santos, Sport e Corinthians. O confronto foi muito disputado e a equipe mostrou dificuldades na armação e criação de jogadas.

Do outro lado, o Cruzeiro começou muito bem e venceu o Boa Esporte por 2 a 0, no Mineirão. Além dos três pontos, a Raposa teve uma ótima atuação e deu boas esperanças aos cruzeirenses desanimados com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa é manter o bom desempenho e a intensidade com os jovens do plantel.

​Provável Tombense Felipe Garcia; David, Admilton, Matheus Lopes e João Paulo; Rodrigo, Ibson e Marquinhos; Ortega, Gersinho e Rubens.​ ​Provável Cruzeiro ​Fábio; Edílson, Cacá, Léo e Rafael Santos; Jadsom Silva (Edu), Adriano, Rodriguinho, Mauricio e Alexandre Jesus; Judivan (Thiago).

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Tombense Cruzeiro​ ​Remo 0 x 2 Tombense (01/08/2019) ​Cruzeiro 0 x 1 CSA (28/11/2019) ​Juventude 2 x 0 Tombense (08/08/2019) ​Vasco 1 x 0 Cruzeiro (02/12/2019) ​Tombense 3 x 2 Atlético-AC (17/08/2019) ​Grêmio 2 x 0 Cruzeiro (05/12/2019) ​Boa Esporte 0 x 1 Tombense (22/08/2019) ​Cruzeiro 0 x 2 Palmeiras (08/12/2019) ​Tupynambás 0 x 1 Tombense (22/01) ​Cruzeiro 2 x 0 Boa Esporte (22/01)

NOSSO PALPITE

O Tombense ganhou em sua estreia no Campeonato Mineiro, mas teve muitas dificuldades e marcou em um erro do goleiro adversário. Por sua vez, o Cruzeiro teve uma atuação convincente e demostrou estar focado em fazer uma ótimo estadual.

Palpite final: Tombense 1 x 3 Cruzeiro