​Valencia x Real Madrid | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

Nesta quarta-feira (08), Valencia e Real Madrid se enfrentam pela semifinal da Supercopa da Espanha. Em novo formato, o torneio conta agora com quatro equipes, os campeões nacionais (​La Liga e Copa do Rei) e seus respectivos melhores colocados, e vai ser e vai ser disputada na Arábia Saudita.

Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica: Valencia x Real Madrid Motivo: Supercopa da Espanha Data: 08/01/2020 Hora: 16h30 (de Brasília) Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, na Arábia Saudita Árbitro: Jesús Gil Manzano VAR: Pablo González Fuertes Onde assistir: Tempo Real no GloboEsporte.com

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Valencia vem crescendo na temporada e no último sábado (04) consolidou a boa fase com uma vitória diante do Eibar, por 1 a 0, em casa, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. O time comandado por Albert Celades não perde há sete partidas, somando todas as competições, e ocupa a 6ª colocação na tabela da La Liga, com 31 pontos.

Do outro lado, o Real Madrid segue na briga pela ponta da tabela do Campeonato Espanhol com o Barcelona, ambos os times com 40 pontos, e nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Contudo, o técnico Zinedine Zidane vai ter três desfalques para a partida, os atacantes Benzema, Hazard e Bale. Marcelo e James Rodríguez seguem com o plantel, mas não estão confirmados.

​Provável Valencia ​Doménech; Wass, Garay, Paulista, Gayá; Parejo, Coquelin, Soler; Torres, Rodrigo Moreno, Vallejo ​Provável

Real Madrid Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde, Modric; Vinicius Jr., Rodrygo.​

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​

​Valencia Real Madrid​ Levante 2 x 4 Valencia (07/12/2019) ​Club Brugge 1 x 3 Real Madrid (11/12/2019) ​Ajax 0 x 1 Valencia (10/12/2019) ​Valencia 1 x 1 Real Madrid (15/12/2019) ​Valencia 1 x 1 Real Madrid (15/12/2019) ​Barcelona 0 x 0 Real Madrid (18/12/2019) ​Real Valladolid 1 x 1 Valencia (21/12/2019) ​Real Madrid 0 x 0 Atlético de Bilbão (22/12/2019) ​Valencia 1 x 0 Eibar (04/01) ​Getafe 0 x 3 Real Madrid (04/01/2020)

NOSSO PALPITE