​Valladolid x Real Madrid | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

Neste domingo (26), o Valladolid recebe o Real Madrid, no Estádio José Zorrilla, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Atualmente, o time do brasileiro Ronaldo Fenômeno ocupa a 15ª colocação na tabela, com 22 pontos, enquanto os madridistas estão na vice-liderança, com 43.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Valladolid x Real Madrid Motivo: 21ª rodada da La Liga Data: 26/01/2020 Hora: 17h (de Brasília) Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid, na Espanha Árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea Onde assistir: ESPN Brasil, na TV Fechada. Watch ESPN, na internet.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Valladolid segue buscando se firmar na primeira divisão do futebol espanhol. O clube do Noroeste da Espanha brigou até a reta final da última temporada para se manter na elite do campeonato nacional e espera ter mais tranquilidade esse ano. Contudo, o time do técnico Sergio González venceu apenas 4 partidas no torneio e está a 6 pontos da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Real Madrid vem crescendo na temporada e começa a dar esperanças aos seus torcedores. O time comandado por Zinedine Zidane chega com moral ao confronto após vencer o Sevilla, na La Liga, e de conquistar a Supercopa da Espanha em cima do Atlético de Madrid.

​Provável Valladolid ​Masip; Salisu, Olivas, Fernandez; Nacho, Emeterio, Alcarez, Michel, Moyano; Unal, Guardiola. ​Provável

Real Madrid ​Courtois; Nacho, Militao, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vazquez.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Valladolid Real Madrid​ ​Valladolid 1 x 1 Valencia (21/12/2019) ​Getafe 0 x 3 Real Madrid (04/01) ​Valladolid 2 x 2 Leganés (03/01) ​Valencia 1 x 3 Real Madrid (08/01) ​Marbella 1 x 1 Valladolid (11/01) ​Real Madrid 0 x 0 Atlético de Madrid (12/01) ​Osasuna 0 x 0 Valladolid (18/01) ​Real Madrid 2 x 1 Sevilla (18/01) ​Tenerife 2 x 1 Valladolid (22/01) ​Unionistas de Salamanca 1 x 3 Real Madrid (22/01)

NOSSO PALPITE​

O Real Madrid vem crescendo na temporada e precisa da vitória para não deixar o Barcelona, caso vença, abrir na ponta da tabela. Os madridistas devem tentar impor o jogo, mas sem esquecer do clássico na próxima rodada contra o Atlético de Madrid. Por sua vez, o Valladolid precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento e deve dificultar para o vice-líder.

Palpite final: Valladolid 1 x 2 Real Madrid