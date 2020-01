​Vasco x Flamengo | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Nesta quarta-feira (22), Vasco e ​Flamengo se enfrentam, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Em início de temporada, os times não vão com os elencos profissionais para o Clássico dos Milhões. O Rubro-Negro vai com praticamente todo o time Sub-20, enquanto o Gigante da Colina deve mesclar entre reservas e jogadores da última copinha.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Vasco x Flamengo Motivo: 2ª rodada do Campeonato Carioca Data: 22/01/2020 Hora: 21h (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Grazianni Maciel Rocha VAR: Bruno Arleu de Araújo Onde assistir: Sem transmissão televisiva.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Vasco empatou com o Bangu na primeira rodada e espera conquistar os três pontos diante do maior rival. Por outro lado, o time comandado por Abel Braga não vai “sacrificar” os atletas profissionais por uma partida no estadual. O experiente treinador destacou em sua última entrevista que vai com o Sub-20 e que deve utilizar apenas o atacante Ribamar do elenco principal.

expectativa 2020: carros voadores realidade: vasco e Flamengo no rádio — power range preto  (@fb_mmartins) January 22, 2020

Do outro lado, o time profissional do Flamengo ainda nem se reapresentou e vem disputando o Campeonato Carioca com os garotos das divisões inferiores. O Rubro-Negro comandado pelo auxiliar Maurício Souza deve ir a campo com a base dos mesmos jogadores que disputaram a partida contra o Macaé.

​Provável

Vasco ​Jordi, Cayo Tenório, Ulisses, Miranda e Alexandre; Andrey, Marcos Júnior e Lucas Santos; Tiago Reis, Ribamar e Vinícius. ​Provável

Flamengo ​Gabriel Batista, João Lucas, Dantas, Rafael Santos e Ramon; Vinicius, Hugo Moura, Yuri César e Luiz Henrique; Lucas Silva e Vítor Gabriel.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Vasco Flamengo​ ​São Paulo 1 x 0 Vasco (28/11/2019) ​Flamengo 6 x 1 Avaí (05/12/2019) ​Vasco 1 x 0 Cruzeiro (02/12/2019) Santos 4 x 0 Flamengo (08/12/2019)​ ​Bahia 1 x 1 Vasco (05/12/2019) ​Flamengo 3 x 1 Al-Hilal (17/12/2019) ​Vasco 1 x 1 Chapecoense 08/12/2019) ​Liverpool 1 x 0 Flamengo (21/12/2019) ​Vasco 0 x 0 Bangu (19/01) ​Macaé 0 x 0 Flamengo (18/01)

​