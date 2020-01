​Vitória x Fortaleza | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

Neste sábado (25), o Vitória recebe o ​Fortaleza, no Estádio Manoel Barradas, mais conhecido como Barradão, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. As duas equipes profissionais ainda não entraram em campo na atual temporada, no entanto, o Sub-23 do Rubro-Negro venceu em sua estreia no Campeonato Baiano. O Tricolor ainda não teve nenhum compromisso em 2020.

FICHA TÉCNICA E ONDE ASSISTIR

Ficha técnica: Vitória x Fortaleza Motivo: 1ª rodada da Copa do Nordeste Data: 25/01/2020 Hora: 16h (de Brasília) Local: Barradão, em Salvador (BA) Árbitro Antonio Dib Moraes de Sousa (PI) Onde assistir: LiveFC, na internet.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​O Vitória ainda não jogou com seu time profissional em 2020, mas viu o Sub-23 superar o Jacobina por 1 a 0. O técnico Geninho busca se recuperar após campanha dramática na Série B do Campeonato Brasileiro na temporada passada. O comandante ainda não vai contar com o recém-contratado Vico Duarte, suspenso, nem com os meias-atacantes Felipe Garcia, Jordy Caicedo e Rodrigo Carioca, lesionados.

Por sua vez, o Fortaleza ainda não teve nenhum compromisso em 2020 e aguarda a partida deste sábado para dar o pontapé inicial na temporada. O time comandado por Rogério Ceni é o atual campeão da Copa do Nordeste e chega como um dos grandes favoritos ao torneio.

​Provável Vitória ​Martín Rodríguez; Van (Jonathan Bocão), João Victor, Maurício Ramos e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Fernando Neto e Gerson Magrão; Alisson Farias, Ruan Levine e Junior Viçosa. ​Provável Fortaleza A Atualizar.​

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​Vitória Fortaleza​ ​Vitória 2 x 2 CRB (12/11/2019) ​Internacional 2 x 2 Fortaleza (24/11/2019) ​América-MG 2 x 1 Vitória (15/11/2019) ​Fortaleza 2 x 1 Santos (28/11/2019) ​Operário 1 x 2 Vitória (19/11/2019) ​Goiás 1 x 2 Fortaleza (01/12/2019) ​Vitória 1 x 2 Coritiba (30/11/2019) ​Fluminense 0 x 0 Fortaleza (04/12/2019) ​Vitória 1 x 0 Jacobina (22/01) ​Fortaleza 2 x 1 Bahia (08/12/2019)

NOSSO PALPITE

Os dois times ainda não ‘estrearam’ na temporada, mas o Fortaleza chega como favorito pela base da temporada passada, mantendo os principais jogadores do elenco e o técnico Rogério Ceni.

Palpite final: Vitória 0 x 2 Fortaleza