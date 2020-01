10 camisas de times de futebol que você talvez nunca viu, mas vai querer ter

​Que torcedor fanático não gostaria de ter as camisas mais lindas e inusitadas do mundo do futebol? Pois é..cabe a nós, então, ajudar a realizar este sonho, mostrando uniformes que talvez sejam pouco conhecidos, mas que estão à disposição para quem desejá-los. Abaixo, indicamos dez camisetas que talvez poucos conheçam ou se lembrem delas. Vem mergulhar neste paraíso com a gente…

Inter de Milão – Pré-Jogo 2019/2020

Quando o azul dá lugar ao amarelo…se você está acostumado a ver os jogadores da Inter de Milão com as cores tradicionais do clube, na última temporada os momentos anteriores às partidas tinham neste uniforme um charme todo especial. Afinal, não é sempre que o clube veste outra cor…

​Disponível na Ne​tshoes por 199,99.

Juventus – Pré-jogo 2019/2020

Você olha para esse uniforme e seu olho brilha como a camiseta. Parece que se está em outra dimensão por conta da intersecção entre o preto e o branco de forma assimétrica.

​​Disponível na Nets​hoes por R$ 126,99.



Avaí – Primeiro uniforme 2018/2019





Os detalhes em dourado e a utilização de listras finas e grossas fazem toda a diferença no uniforme que celebrou os 95 do clube catarinense. Este é para guardar com muito carinho…

​​Disponível na​ Netsho​es por R$ 129​,99.



São Paulo – Treino 2019

A Adidas já é um exemplo de criatividade. E o azul escuro desta camiseta é para deixar todo mundo boquiaberto. Combinado com o símbolo monocromático e os detalhes em vermelho, fica ainda mais reluzente.

​​Disponível na Netshoes ​por R$ 149,99.



Mazembe – Segundo uniforme 2019/2020

O Todo Poderoso Mazembe inovou no uniforme. Autêntica e diferenciada, essa camisa veste os boleiros com a raça e a tradição do clube africano. É, sim, um manto de peso para a sua coleção.

​​Disponível na Netshoes por​ R$ 239,99​.



Seleção da Escócia – 2019/2020





O design arrojado representa toda a paixão que o torcedor local tem por torcer seu país. E as listras horizontais pretas são quase que um eletrocardiograma, para mostrar que o coração bate mais forte quando o time entra em campo.

​​Disponível na Netshoes por R$ 249,99.



Goytacaz – Segundo uniforme 2019

Não é só um uniforme…é uma camiseta para o dia a dia. Tem charme e estilo, combinando a chamada gola careca com mangas mais curtas que o normal. É, sim, uma camiseta para lá de diferenciada, com o branco e o azul (em brilho) formando uma dupla perfeita.

​​​Disponível na Net​shoes por R$ 109,90.​



Atlético de Madri – Terceiro uniforme 2019/2020





A camisa tem inspiração nos uniformes dos anos 1990. Se destaca pelo tom azul claro e pela gola diferenciada, que conta com um corte reto com estrelas que representam os títulos do time.

​​Disponível na Ne​tshoes por R$ 249,99​.



Valencia – Away 2019/2020

Predominantemente na cor preta, esta peça traz detalhes em laranja que, de acordo com o clube, lembram “Las Fallas”, festa da cidade com fogo e paixão reconhecida mundialmente. Esta é para sair na rua vestindo com muito orgulho…

​​Disponível na Netshoe​s por R$ 169,9​9.



Santa Cruz – Terceiro uniforme 2019





É um uniforme que foge aos padrões normais tanto do clube quanto do futebol em geral. Mas é lindo demais. Foi pensado especialmente para a disputa da Copa do Nordeste e é uma homenagem à cidade de Recife. Seu design é inspirado no mar da capital pernambucana, sendo predominantemente verde água, com faixas horizontais em tons. Abaixo da nuca, traz um selo que representa a Rosa dos Ventos, que transmite o desejo de “boa sorte” e está presente, também, no chamado Marco Zero da cidade.

​​Disponível na Netshoes por R​$ 209,90​.​

Este artigo contém links afiliados para produtos. O 90min pode receber uma comissão pelas compras feitas através desses links.