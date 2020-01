10 jogadores do Brasileirão que ainda estão com o futuro indefinido

​Sim, o tempo voou. Na semana que vem, a bola rola pelo país para a disputa dos Estaduais. E não é que ainda existem muitos jogadores de renome com o futuro indefinido? Pois nós selecionamos 10 deles para mostrar que, se algum time quiser, há opções de ​mercado que podem, de uma forma ou outra, fazer a diferença dentro de campo.

Gabigol

O Flamengo, por meio do vice-presidente de futebol Marcos Braz, disse que avançou nas negociações para confirmar a comprar em definitivo do artilheiro do Brasil em 2019. Mas é fato que, até agora, não se sabe onde o camisa 9 irá jogar nesta temporada.

Elias

O contrato do meio-campista com o Atlético-MG chegou ao fim e ele deixou o clube. Falou-se, por exemplo, em um possível interesse do Vasco da Gama. Só que nada evoluiu desde então, e o jogador segue sem clube.

Ricardo Oliveira

Havia quase que uma certeza que o centroavante deixaria o Atlético-MG para 2020. Até o momento, isso não aconteceu. No entanto, é fato que, em ficando na Cidade do Galo, precisará correr para reconquistar terreno e ter a confiança do técnico Rafael Dudamel.

Fred

O centroavante, no Cruzeiro, tem um salário que certamente nenhum outro clube irá lhe oferecer. Só que, diante da situação financeira da Raposa, é fato que ele precisa encontrar uma nova casa. Seria ela o Fluminense? Até agora, esta situação é uma incógnita.

Dedé

O zagueiro, se antes era ídolo da torcida do Cruzeiro, ficou marcado por conta do rebaixamento. Fala-se que ele recebe cerca de R$ 700 mil em Belo Horizonte e que busca novos ares. No momento, existem negociações para um retorno ao Vasco, mas nada de concreto.

Diego Tardelli

O Grêmio, por meio do presidente Romildo Bolzan Júnior, informou que o atacante pediu para deixar a Arena. Só que, até agora, está treinando normalmente com os companheiros em Porto Alegre. Existe a possibilidade de se reavaliar uma permanência se este for o desejo do atleta.

Cueva

O Santos se meteu em uma verdadeira enrascada ao comprar o meia-atacante peruano. Embora o presidente José Carlos Peres defenda uma nova chance ao atleta, é fato que sua imagem está mais do que queimada. Independentemente de seu futuro, o prejuízo já é certo.

Deyverson

O centroavante fi cou de fora da delegação do Palmeiras que viajou para os Estados Unidos para a disputa da Florida Cup. No Verdão, dificilmente terá uma nova chance. Por isso, se busca uma outra casa para o jogador. Inter e Atlético-MG surgiram como possibilidades, mas parecem descartadas.

Ralf

O volante, por conta do estilo de futebol idealizado pelo técnico Tiago Nunes, ficou de fora das pretensões do Corinthians. A rescisão está encaminhada, e a possibilidade mais forte, no momento, aponta para um retorno ao futebol chinês. Mas se surgir alguma outra proposta…

Diego Souza

O meia-atacante rescindiu seu contrato com o Botafogo e está à disposição do mercado. Resta saber, agora, quem irá querer arcar com o salário (que não é baixo) para ter o jogador no plantel em 2020.