10 times com maior valor de mercado que estarão na Libertadores de 2020

​Libertadores da América é sinônimo de garra, determinação, intensidade…mas também de bom futebol. E é por isso que, faltando poucos dias para começar mais uma edição da principal competição do continente sul-americano, o 90min, com base em dados do ​Transfermarkt, apresenta o top 10 dos times com maior valor de mercado e que estarão em busca da glória eterna, como diz a Conmebol. Dá uma olhada aí…

10º Internacional (Brasil)

Valor de mercado do plantel: 48,7 milhões de euros

9º – Racing (Argentina)

Valor de mercado do plantel: 70,1 milhões de euros

8º – Santos (Brasil)

Valor de mercado do plantel: 75,5 milhões de euros

7º – São Paulo (Brasil)

Valor de mercado do plantel: 90,8 milhões de euros

6º – Corinthians (Brasil)

Valor de mercado do plantel: 92,6 milhões de euros

5º – Palmeiras (Brasil)

Valor de mercado do plantel: 107,55 milhões de euros

4º – Grêmio (Brasil)

Valor de mercado do plantel: 111,3 milhões de euros

3º – Boca Juniors (Argentina)

Valor de mercado do plantel: 123,1 milhões de euros

2º – Flamengo (Brasil)

Valor de mercado do plantel: 124,8 milhões de euros

1º – River Plate (Argentina)

Valor de mercado do plantel: 142,3 milhões de euros