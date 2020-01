11 jogadores que começam 2020 em promoção no mercado de transferências

​Em semana de reapresentação, fica a dúvida: quem ainda chegará para reforçar os clubes? Pois o mercado está para lá de agitado e, em época na qual há especulação para tudo quanto é lado, o 90min faz uma lista de 11 jogadores que têm a vida facilitada para uma transferência. Por um motivo ou outro, eles estão em promoção e podem ser adquiridos por um valor abaixo do que normalmente valeriam.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Vanderlei (Santos)

O goleiro, que já sabe que será reserva no time de Jesualdo Ferreira, procura um novo clube para jogar. E o Santos não deve dificultar em nada a sua saída até para abrir espaço na folha salarial para outras contratações.

Diego Tardelli (Grêmio)

O centroavante já avisou o Tricolor que deseja mudar de ares. E o clube, ao que tudo indica, não fará esforço algum para manter o atacante, que chegou como o principal reforço de 2019 e não brilhou.

Fred (Cruzeiro)

É impossível que um time de Série B pague o salário de Fred. Sendo assim, não resta mais nada ao Cruzeiro que não se desfazer do centroavante.

Elias (sem clube)

Seu contrato com o Atlético-MG chegou ao fim. Por isso, está livre no mercado, e quem contratá-lo não precisará desembolsar nada pelos direitos econômicos.

Cueva (Santos)

Quem quiser, leva o peruano. E vamos combinar: o Santos, que já não aproveita o meia-atacante, é que ficará no prejuízo, pois ninguém pagará nem perto do que o Peixe se propôs a repassar ao Krasnodar, da Rússia, para tê-lo no início do ano passado.

Thiago Neves (Cruzeiro)

Eleito o vilão do rebaixamento da Raposa, o meia não tem clima algum para continuar em Belo Horizonte. Por isso, é provável o Cruzeiro não coloque empecilhos para liberar o atleta.

Jadson (Corinthians)

Entra no último ano de contrato. Se alguém deseja um meia experiente e, ao mesmo tempo, busca uma situação boa de mercado, a hora é de chegar no Timão e fazer uma proposta.

Fernando Prass (sem clube)

Bom goleiro ele é, e estando sem clube tudo fica facilitado. Basta acertar salários e luvas para ter um multicampeão no plantel.

André (Grêmio)

O Grêmio, na palavra de seu presidente, já deixou claro que o jogador precisa de novos ares. Ou seja, o que o clube gaúcho mais quer é encontrar um comprador para o centroavante.

Allan (Liverpool)

Ele jogou a temporada 2019 pelo Fluminense e se destacou. Muito embora o Tricolor esteja fazendo de tudo para manter o volante, a impressão é que, quem enviar a melhor proposta para os ingleses, vai ficar com o jogador.

Zeca (Internacional)

O Colorado já tentou envolver o lateral em negócio para ter o atacante Yimmy Chará, mas não deu certo. Dificilmente um jogador com o seu estilo terá espaço com Eduardo Coudet, e a ideia é colocá-lo à disposição do mercado.