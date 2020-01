Fechando com chave de ouro a Programação artística da 136ª festa de Bom Jesus dos Navegantes, subiram ao palco nesse sábado (11), o cantor Gustavo Mioto, as duplas Rafa e Pipo e Mateus e kauan, e encerrando a noite já na manhã de domingo o cantor Jaime Mendes.

Com um recorde de público, o cantor paulista Gustavo Mioto iniciou as apresentações cantando músicas de sua autoria e que fazem sucesso nacional com outros artistas renomados. Com um repertório que inclui faixas novas e também sucessos já consagrados, o cantor agradou ao público e agitou todos na noite de sábado.

A noite de sábado (11) foi o ponto alto da programação artística do Bom Jesus dos Navegantes 2020. Contando com uma grande estrutura e atrações de renome nacional como o Cantor baiano Bell Marques, ex Chiclete com Banana, as bandas Calcinha Preta e Cavaleiros do Forró e os Cantores Zezo e Mano Walter, sendo essa uma realização da gestão Marcius Beltrão/ Ronaldo Lopes.

Curtindo os dias de festa a jovem Rivanedja Barbosa (26) afirmou que amou as atrações da festa, sobretudo o cantor Gustavo Mioto, a qual é fã a muito tempo. Também elogiou o trabalho realizado pela gestão ‘Terra do Desenvolvimento e da Cultura’ e disse esperar que nos próximos anos a Festa de Bom Jesus dos Navegantes prossiga com grandes atrações e a estrutura existente atualmente.

Rafa e Pipo

Já era madrugada, quando a dupla baiana, filhos do grande astro do axé musica Bell Marques se apresentaram pela segunda vez em Penedo, repetindo o sucesso da primeira apresentação corrida no Penedo Náutico 2019.

A dupla tocou grandes sucessos do axé, sobretudo do Chiclete com Banana na época em que Bell era vocalista e também músicas próprias, que fazem sucesso como “Pimenta Malagueta e “To de Boaça”.

No palco os artistas afirmaram a satisfação em poder se apresentar novamente em Penedo, além de elogiarem a alegria e animação do público penedense.

Outra atração que se apresentou foi a dupla goiana formada pelos irmãos Mateus e kauan, integrantes da nova geração da música sertaneja.

Mateus e Kauan lcançaram o sucesso em 2015, com o hit “Que Sorte a Nossa”, alcançando mais de 180 milhões de acessos na internet e ganhando espaço entre uma das mais tocadas nas rádios de todo Brasil.

Durante a apresentação que emocionou a todos, principalmente os apaixonados, pelo romantismo contido em suas letras, a dupla agradeceu ao Prefeito Marcius Beltrão pela oportunidade de se apresentar pela primeira vez em Penedo.

Os festejos da a 136ª edição da Festa de Bom Jesus dos Navegantes contaram ainda com a presença de diversas autoridades a exemplo do Governador de Alagoas Renam Filho, o Deputado Estadual Marcello Beltrão, o Prefeito Marcius Beltrão e o vice Ronaldo Lopes.

