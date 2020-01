20 jogadores que vestiram a camisa 20 ao longo de suas carreiras

2020 chegou e nós, que vivemos, respiramos e pensamos em futebol, bolamos uma lista pesada que fará justiça ao novo ano que se inicia. A seguir, confira 20 jogadores que vestem ou já vestiram a camisa 20 ao longo de suas carreiras:

Roberto Firmino

​Roberto Firmino veste a camisa 9 no Liverpool, onde é ídolo, mas na Seleção Brasileira porta a camisa 20, já que a 9 pertence a Gabriel Jesus.

​ Robin van Persie

O lendário atacante holandês vestiu a 10 enquanto defendeu o Arsenal, mas passou a vestir a 20 quando contratado pelo Manchester United.

Clarence Seedorf

​Muitos certamente se lembram do craque holandês com a camisa 10, mas em seus primeiros anos de Milan, o armador teve de usar a 20 enquanto a 10 estava ocupada…

Bernardo Silva

Dono da 10 na Seleção de Portugal, o meia Bernardo Silva é o camisa 20 do Manchester City. No clube inglês, dificilmente beliscará a 10, que pertence ao ídolo Sergio Agüero.

Gonzalo Higuaín

Camisa 9 em Napoli e Juventus, o centroavante argentino vestiu a 20 durante sua passagem pelo Real Madrid. À época, Karim Benzema era o dono da 9.

Alex de Souza

Ídolo das torcidas de Cruzeiro, Coritiba e Palmeiras, o meia também é venerado pela torcida do Fenerbahçe, clube pelo qual atuou por nove anos. Vestiu a camisa 20 antes de portar a 10.

Javier Mascherano

Assim como Luis Suárez e Coutinho, Mascherano também atuou por longo período no Liverpool antes de rumar ao Barcelona. Na Inglaterra, o volante argentino vestiu a 20.

Santi Cazorla

Revelado no Villarreal, o meio-campista de 35 anos vestiu a camisa 19 do Arsenal por muitas temporadas. A 20, no entanto, lhe pertence na Seleção Espanhola.

Álvaro Recoba

Meia habilidoso e carreira longeva, Recoba fez história na Inter de Milão, clube que defendeu ao longo de onze anos. É mais uma lenda que já vestiu a 20.

Deco

E por falar em lenda, que tal esse aqui? O craque luso-brasileiro foi, enquanto jogador, um fã convicto da camisa 20, seu número em Barcelona, Chelsea e ​Fluminense.

Dele Alli

Representante da nova geração inglesa – semifinalista da Copa do Mundo de 2018 -, o meia-atacante de 23 anos veste a camisa 20 do Tottenham.

David Trezeguet

Um dos grandes centroavantes da história do futebol francês vestiu a 20 em seu início de carreira: David Trezeguet. Esta foi sua numeração na Copa de 1998, vencida por sua seleção.

Ole Gunnar Solskjaer

Hoje treinador do Manchester United, o norueguês Ole Gunnar Solskjaer vestiu a camisa 20 do clube inglês durante toda sua passagem pelo clube.

Oliver Bierhoff

Talentoso atacante alemão, Bierhoff passou diversos anos de sua carreira no futebol italiano. Em sua passagem pelo Milan, vestiu a camisa 20, também sua numeração na Seleção.

Sergi Roberto

Revelado nas categorias de base do Barcelona, o lateral-direito de 27 anos é um dos camisas 20 em atividade por um gigante do futebol europeu.

Adam Lallana

Atual campeão europeu e campeão do mundo durante o mês de dezembro, o inglês Lallana veste a camisa 20 e é um meio-campista importante para Jürgen Klopp.

Aritz Aduriz

Pouco se fala dele, mas o centroavante de 38 anos construiu uma bela carreira na Espanha, principalmente no Athletic Bilbao, onde é o dono da 20 há longos anos.

Hasan Salihamidžić

De nacionalidade bósnia, o meia construiu grande parte de sua carreira no Bayern de Munique, clube do qual é diretor atualmente. Foram mais de 350 jogos com a camisa 20 bávara.

Juanfran

Contratado em agosto de 2019 para reforçar o ​São Paulo, o lateral-direito de 34 anos veste a 20 do Tricolor Paulista, numeração que portou durante boa parte de sua carreira na Espanha.

Vinicius Júnior

Ainda buscando seu espaço no estrelado Real Madrid de Zidane, o atacante carioca recebeu a camisa 20 ao ser promovido ao time profissional do ​Flamengo, em 2017.