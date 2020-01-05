2020: Bolsonaro impede abertura de concursos para quase 70 cargos; veja lista

Postado por
noticiasconcursos.com.br
-


No fim de 2019, foi publicado no Diário Oficial da União o decreto 10.185 do presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo o dispositivo, ficarão vedados concursos para cargos técnicos-administrativos em educação em 68 cargos federais. A medida também extingue cargos efetivos vagos e que vierem a vagar dos quadros de pessoal da administração pública federal.

De acordo com o decreto publicado, ficarão vedados concursos para Assistente de Direção e Produção, Confeccionador de Instrumentos Musicais, Editor de Imagens, Instrumentador Cirúrgico, Mestre de Edificações e Infraestrutura, Operador de Câmera de Cinema e TV, Revisor de Textos Braille, Técnico em Agrimensura, Técnico em Alimentos e Laticínios, Técnico em Artes Gráficas, Taxidermista, Técnico em Anatomia e Necropsia, Técnico em Audiovisual, Técnico em Cinematografia, Técnico em Edificações, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Eletromecânica, Técnico Equip – Médico Odontológico, Técnico em Geologia, Técnico em Herbáreo, Técnico em Higiene Dental, Técnico em Hidrologia, Técnico em Instrumentação, Técnico em Mecânica e Técnico em Metalurgia.

Além disso, órgãos não poderão mais abrir concurso público para os cargos de Técnico em Meteorologia, Técnico em Mineração, Técnico em Móveis e Esquadrias, Técnico em Música, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Ótica, Técnico em Prótese Dentária, Técnico em Química, Técnico em Restauração, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Som, Técnico em Telecomunicação, Técnico em Telefonia, Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais, Transcritor de Sistema Braille, Desenhista Técnico Especializado, Técnico em Eletricidade, Técnico em Estatística, Técnico em Manutenção de Áudio Vídeo,  Administrador de Edifícios, Assistente de Tecnologia da Informação, Auxiliar de Enfermagem, Cenotécnico, Locutor, Operador de Luz, Operador de Rádio-Telecomunicações, Programador de Rádio e Televisão, Técnico em Eletrônica, Assistente Técnico de Embarcações, Coreógrafo, Diretor de Artes Cênicas, Diretor de Fotografia, Diretor de Produção, Editor de Publicações, Jornalista, Músico-Terapeuta, Programador Visual, Publicitário, Redator, Regente, Relações Públicas, Roteirista e Sanitarista.

O decreto informa, ainda, que 27.611 vagas em cargos efetivos serão extintos, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Cargos Extintos – vagos e que vierem a vagar

CARGOS DE ATIVIDADES TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO QUADRO DE PESSOAL DO MAPAAUXILIAR DE LABORATÓRIO
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCCAUXILIAR OPERACIONAL DE AGROPECUÁRIA
PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPEAUXILIAR EM INDIGENISMO
CARGOS DE ATIVIDADES TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO QUADRO DE PESSOAL DO MAPAAG INSP SANIT E IND PROD ORIG ANIMAL
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHOAGENTE DE SAÚDE PUBLICA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHOAG INSP SANIT E IND PROD ORIG ANIMAL
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHOAUXILIAR DE LABORATÓRIO
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHOAUXILIAR DE SANEAMENTO
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHOCARTÓGRAFO
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHODESENHISTA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHOGUARDA DE ENDEMIAS
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHOLABORATORISTA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHOLABORATORISTA (JORNADA DE 8 HORAS)
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHOLABORATORISTA (JORNADA DE 6 HORAS)
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHOMICROSCOPISTA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHOTÉCNICO EM CARTOGRAFIA
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIODESENHISTA
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOTÉCNICO AGRÍCOLA
CARREIRA DO SEGURO SOCIALAUXILIAR DE ENFERMAGEM
CARREIRA DO SEGURO SOCIALDESENHISTA
CARREIRA DO SEGURO SOCIALTÉCNICO DE SERVIÇOS DIVERSOS
PESSOAL TEC/ADM-IFE(NM)SUB-GR 1,2,3OPERADOR DE RÁDIO-TELECOMUNICAÇÕES
PESSOAL TÉCNICO-MARÍTIMO – IFECONTRAMESTRE FLUVIAL
PESSOAL TÉCNICO-MARÍTIMO – IFECONTRAMESTRE MARÍTIMO
PESSOAL/TEC/ADM(NM)/IFE-SUB-GR-4TÉCNICO EM ELETRICIDADE
PESSOAL/TEC/ADM(NM)/IFE-SUB-GR-4TÉCNICO EM MÓVEIS E ESQUADRIAS
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEMONTADOR CINEMATOGRÁFICO
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAETEC EM AEROFOTOGRAMETRIA
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAETÉCNICO EM CARTOGRAFIA
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAETEC EM CURTUME E TANAGEM
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAETÉCNICO EM ECONOMIA DOMÉSTICA
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAETÉCNICO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAETEC EM ELETROELETRÔNICA
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAETEC EM ENFERMAGEM DO TRABALHO
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAETÉCNICO EM ENOLOGIA
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAETÉCNICO EM ESTRADA
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAETÉCNICO EM MICROFILMAGEM
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAETÉCNICO EM ORTÓPTICA
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAETEC EM REABILIT OU FISIOTERAPIA
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAETÉCNICO EM SANEAMENTO
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEVISITADOR SANITÁRIO
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEMECÂNICO APOIO MARÍTIMO
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEAFINADOR DE INST MUSICAIS
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEAUXILIAR DE CRECHE
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAECAMAREIRO DE ESPETÁCULO
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAECONTRARREGRA
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAECOSTUREIRO DE ESPETÁCULO-CENÁRIO
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAECOZINHEIRO DE EMBARCAÇÕES
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEDATILÓGRAFO DE TEXTOS GRÁFICOS
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEDISCOTECÁRIO
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEFOTOGRAVADOR
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEGUARDA FLORESTAL
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEIMPOSITOR
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAELINOTIPISTA
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEMATEIRO
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEMESTRE DE EMBARCAÇÕES DE PEQUENO PORTE
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEMECÂNICO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEOPERADOR DE CALDEIRA
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEOPERADOR DE CENTRAL HIDRELÉTRICA
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEOPERADOR DE MAQ FOTOCOMPOSITORAS
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEREVISOR DE PROVAS TIPOGRÁFICAS
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAESERINGUEIRO
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEDETONADOR
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEMARINHEIRO DE MÁQUINAS
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEMARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAESEGUNDO CONDUTOR
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAETÉCNICO DE LABORATÓRIO – DL 1445-76
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAETELEFONISTA – 30 HORAS
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEAUXILIAR DE ENFERMAGEM – 30 HORAS
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAELOCUTOR – 25 HORAS
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – PECFAZAGENTE SERVIÇOS ENGENHARIA
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURAASSISTENTE DE SECRETARIA I
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURAASSISTENTE FINANCEIRO
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURAASSISTENTE TÉCNICO DE PRODUÇÃO
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURAAUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURAAUX EM CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO III
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURAAUXILIAR EM DOCUMENTAÇÃO II
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURACONTRARREGRA
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURADESENHISTA
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURAENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURAENCARREGADO DE TURMA
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURAOPERADOR DE ÁUDIO
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURAOPERADOR DE COMPUTADOR
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURATÉCNICO DE CONTABILIDADE
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURATÉCNICO NÍVEL MÉDIO
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURATÉCNICO OPERACIONAL
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURAASSISTENTE DE SECRETARIA III
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURAAUXILIAR DE DOCUMENTAÇÃO III
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERALAG TELECOMUNIC E ELETRICIDADE
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERALARTÍFICE DE ELETRIC E COMUNICAÇÕES
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERALDATILÓGRAFO
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERALOPERADOR DE COMPUTAÇÃO
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERALDESENHISTA
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMAAUXILIAR DE MANUTENÇÃO
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMAAG DE ATIVID AGROPECUÁRIAS
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMAAG DE DEFESA FLORESTAL
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMAAGENTE DE INSPEÇÃO DE PESCA
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMAAGENTE DE PORTARIA
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMAAGENTE DE VIGILÂNCIA
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMAARTIF DE ELETRIC E COMUNICAÇÕES
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMAAUX OPERAC SERVIÇOS DIVERSOS
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMADATILÓGRAFO
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMADESENHISTA
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMAMOTORISTA
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMAMOTORISTA OFICIAL
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMAOPERADOR DE COMPUTAÇÃO
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMAPERFURADOR DIGITADOR
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMAPROGRAMADOR
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMAPROGRAMADOR DE COMPUTADOR
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMATÉCNICO CARTOGRAFIA
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMATELEFONISTA
PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPEAG INSP SANIT IND PROD ANIMAL
PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPEDESENHISTA
PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPEDESENHISTA PROJETISTA
PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPEGUARDA DE ENDEMIAS
PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPETÉCNICO EM CARTOGRAFIA
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCCTÉCNICO DE ORÇAMENTO
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHOANALISTA DE SISTEMAS
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHOCOMUNICADOR SOCIAL
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHOREDATOR
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHOSANITARISTA
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHOTÉCNICO EM SAÚDE
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOANALISTA DE SISTEMAS
CARREIRA DO SEGURO SOCIALANALISTA DE SISTEMAS
CARREIRA DO SEGURO SOCIALREDATOR
PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEAANALISTA DE SISTEMAS
NÍVEL SUPERIOR-FUNDAÇÕES/AUT/AUT ESPECCOMUNICADOR SOCIAL
NÍVEL SUPERIOR-FUNDAÇÕES/AUT/AUT ESPECPESQUISADOR ASSISTENTE
PESSOAL TEC/ADM-IFE(NS)ENGENHEIRO ELETRICISTA
PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICAANALISTA DE SISTEMAS
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAECOMANDANTE DE LANCHA
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAECOMANDANTE DE NAVIO
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEDECORADOR
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEDESENHISTA INDUSTRIAL
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEDIRETOR DE ILUMINAÇÃO
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEDIRETOR DE IMAGEM
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEDIRETOR DE SOM
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEECONOMISTA DOMÉSTICO
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEFIGURINISTA
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAECENÓGRAFO
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEIMEDIATO
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEORTOPTISTA
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAEPRIMEIRO CONDUTOR
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAETECNÓLOGO EM COOPERATIVISMO
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAETEÓLOGO
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – PECFAZANALISTA DE SISTEMAS
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURAANALISTA CONSULTOR-SISTEMAS
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURAANALISTA DE SISTEMAS
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURACENÓGRAFO
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURACOMUNICAÇÃO E DIVULG CULTURA
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURAJORNALISTA
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURAPESQUISADOR CINEMATOGRÁFICO
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURAPROGRAMADOR VISUAL
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURARESTAURADOR
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURARESTAURADOR ESPECIALISTA
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURATEC EM PROGRAMAÇÃO VISUAL III
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURARESTAURADOR I
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURARESTAURADOR II
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURARESTAURADOR III
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURATÉCNICO EM CONSERV E RESTAURAÇÃO III
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURATEC EM PROGRAMAÇÃO VISUAL II
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALANALISTA DE SISTEMAS
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERALANALISTA DE SISTEMAS
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMAANALISTA DE SISTEMAS
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMATÉCNICO ASSUNTOS CULTURAIS
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMATRADUTOR INTÉRPRETE
PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPEJORNALISTA
PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPEREDATOR
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCCFISCAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCCPROCURADOR DO TRIBUNAL MARÍTIMO
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCCOFICIAL DE CHANCELARIA
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCCADVOGADO DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCCADVOGADO DA UNIÃO DE 1ª CATEGORIA
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCCASSISTENTE JURÍDICO

 

Cargos Extintos – vagos

MINISTÉRIO DA SAÚDECARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422270AUXILIAR DE HIGIENE DENTALNI112
MINISTÉRIO DA SAÚDECARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422368TÉCNICO DE LABORATÓRIONI775
MINISTÉRIO DA SAÚDECARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422386TÉCNICO EM RADIOLOGIANI397
MINISTÉRIO DA SAÚDECARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422387TÉCNICO EM RADIOLOGIA 24 HORASNI387
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDECARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422368TÉCNICO DE LABORATÓRIONI328
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS – IBRAMPLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA442116AUXILIAR INSTITUCIONAL INI4
COMANDO DA MARINHACARREIRA DE FINANÇAS E CONTROLE403101TÉCNICO FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLENI9
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURACARREIRA DE FINANÇAS E CONTROLE403101TÉCNICO FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLENI1
MINISTÉRIO DA SAÚDECARREIRA DE FINANÇAS E CONTROLE403101TÉCNICO FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLENI1
MINISTÉRIO DA SAÚDEPLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE481375TÉCNICO EM RADIOLOGIANI1
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZPLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA403019AUXILIAR TÉCNICONI13
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZPLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE701431FOTÓGRAFONI2
ÓRGÃO CENTRAL DO SIPECPLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE701244TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÁREANI4
ÓRGÃO CENTRAL DO SIPECPLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE701257TÉCNICO EM RADIOLOGIANI1
ÓRGÃO CENTRAL DO SIPECPLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE701437ASSISTENTE DE LABORATÓRIONI1
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃOPLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE701224TÉCNICO EM CONTABILIDADENI5
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃOPLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE701275TÉCNICO EM SECRETARIADONI1
MINISTÉRIO DA SAÚDECARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422033ASSISTENTE SOCIALNS286
MINISTÉRIO DA SAÚDECARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422050ENFERMEIRONS829
MINISTÉRIO DA SAÚDECARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422060FARMACÊUTICONS143
MINISTÉRIO DA SAÚDECARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422061FARMACÊUTICO BIOQUÍMICONS10
MINISTÉRIO DA SAÚDECARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422064FISIOTERAPEUTANS13
MINISTÉRIO DA SAÚDECARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422065FONOAUDIÓLOGONS6
MINISTÉRIO DA SAÚDECARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422075NUTRICIONISTANS203
MINISTÉRIO DA SAÚDECARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422076ODONTÓLOGO – 30 HORASNS319
MINISTÉRIO DA SAÚDECARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422077ODONTÓLOGO – 40 HORASNS13
MINISTÉRIO DA SAÚDECARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422096PSICÓLOGONS145
MINISTÉRIO DA SAÚDECARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422127TERAPEUTA OCUPACIONALNS48
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASACARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422033ASSISTENTE SOCIALNS6
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASACARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422050ENFERMEIRONS93
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASACARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422060FARMACÊUTICONS5
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASACARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422061FARMACÊUTICO BIOQUÍMICONS21
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASACARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422075NUTRICIONISTANS2
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASACARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422076ODONTÓLOGO – 30 HORASNS23
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASACARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422077ODONTÓLOGO – 40 HORASNS32
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASACARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422096PSICÓLOGONS8
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASACARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422127TERAPEUTA OCUPACIONALNS1
ÓRGÃO CENTRAL DO SIPECCARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422060FARMACÊUTICONS1
ÓRGÃO CENTRAL DO SIPECCARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422061FARMACÊUTICO BIOQUÍMICONS1
ÓRGÃO CENTRAL DO SIPECCARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422064FISIOTERAPEUTANS2
ÓRGÃO CENTRAL DO SIPECCARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422075NUTRICIONISTANS125
ÓRGÃO CENTRAL DO SIPECCARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422076ODONTÓLOGO – 30 HORASNS9
ÓRGÃO CENTRAL DO SIPECCARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422096PSICÓLOGONS8
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTOPLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO FEDERAL / CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO707001PROFESSOR ENS BÁSICO TECN TECNOLÓGICONS2
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR – CNENPLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA403009ASSESSOR ESPECIALIZADONS9
MINISTÉRIO DA CIDADANIACARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422033ASSISTENTE SOCIALNS1
MINISTÉRIO DA CIDADANIACARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422096PSICÓLOGONS1
MINISTÉRIO DA ECONOMIAPLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO FEDERAL / CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO707001PROFESSOR ENS BÁSICO TECN TECNOLÓGICONS1
MINISTÉRIO DA SAÚDEPLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE480047ARQUIVISTANS5
MINISTÉRIO DA SAÚDEPLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE480103ENFERMEIRONS2
MINISTÉRIO DA SAÚDEPLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE480245TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAISNS1
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZPLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE480002ADMINISTRADORNS4
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZPLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE480046ARQUITETONS1
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZPLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE480103ENFERMEIRONS3
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZPLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE480164ODONTÓLOGO – 40 HORASNS1
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZPLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE480203PSICÓLOGONS1
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASAPLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE480002ADMINISTRADORNS1
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASAPLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE480046ARQUITETONS7
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASAPLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE480096ECONOMISTANS7
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASAPLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE480103ENFERMEIRONS1
ÓRGÃO CENTRAL DO SIPECCARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422033ASSISTENTE SOCIALNS7
ÓRGÃO CENTRAL DO SIPECCARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO422050ENFERMEIRONS11
ÓRGÃO CENTRAL DO SIPECPLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE701001ADMINISTRADORNS1
ÓRGÃO CENTRAL DO SIPECPLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE701006ASSISTENTE SOCIALNS1
ÓRGÃO CENTRAL DO SIPECPLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE701029ENFERMEIRO-ÁREANS7
ÓRGÃO CENTRAL DO SIPECPLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE701079TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAISNS4
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃOPLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE701001ADMINISTRADORNS3
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃOPLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE701010BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTANS1
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃOPLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE701067PUBLICITÁRIONS1
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃOPLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE701079TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAISNS6
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃOPLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE701086ENGENHEIRO AGRÔNOMONS1

Fonte: Notícias Concursos