2020: Bolsonaro impede abertura de concursos para quase 70 cargos; veja lista

No fim de 2019, foi publicado no Diário Oficial da União o decreto 10.185 do presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo o dispositivo, ficarão vedados concursos para cargos técnicos-administrativos em educação em 68 cargos federais. A medida também extingue cargos efetivos vagos e que vierem a vagar dos quadros de pessoal da administração pública federal.
De acordo com o decreto publicado, ficarão vedados concursos para Assistente de Direção e Produção, Confeccionador de Instrumentos Musicais, Editor de Imagens, Instrumentador Cirúrgico, Mestre de Edificações e Infraestrutura, Operador de Câmera de Cinema e TV, Revisor de Textos Braille, Técnico em Agrimensura, Técnico em Alimentos e Laticínios, Técnico em Artes Gráficas, Taxidermista, Técnico em Anatomia e Necropsia, Técnico em Audiovisual, Técnico em Cinematografia, Técnico em Edificações, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Eletromecânica, Técnico Equip – Médico Odontológico, Técnico em Geologia, Técnico em Herbáreo, Técnico em Higiene Dental, Técnico em Hidrologia, Técnico em Instrumentação, Técnico em Mecânica e Técnico em Metalurgia.
Além disso, órgãos não poderão mais abrir concurso público para os cargos de Técnico em Meteorologia, Técnico em Mineração, Técnico em Móveis e Esquadrias, Técnico em Música, Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Ótica, Técnico em Prótese Dentária, Técnico em Química, Técnico em Restauração, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Som, Técnico em Telecomunicação, Técnico em Telefonia, Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais, Transcritor de Sistema Braille, Desenhista Técnico Especializado, Técnico em Eletricidade, Técnico em Estatística, Técnico em Manutenção de Áudio Vídeo, Administrador de Edifícios, Assistente de Tecnologia da Informação, Auxiliar de Enfermagem, Cenotécnico, Locutor, Operador de Luz, Operador de Rádio-Telecomunicações, Programador de Rádio e Televisão, Técnico em Eletrônica, Assistente Técnico de Embarcações, Coreógrafo, Diretor de Artes Cênicas, Diretor de Fotografia, Diretor de Produção, Editor de Publicações, Jornalista, Músico-Terapeuta, Programador Visual, Publicitário, Redator, Regente, Relações Públicas, Roteirista e Sanitarista.
O decreto informa, ainda, que 27.611 vagas em cargos efetivos serão extintos, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Cargos Extintos – vagos e que vierem a vagar
|CARGOS DE ATIVIDADES TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO QUADRO DE PESSOAL DO MAPA
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO
|PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCC
|AUXILIAR OPERACIONAL DE AGROPECUÁRIA
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|AUXILIAR EM INDIGENISMO
|CARGOS DE ATIVIDADES TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO QUADRO DE PESSOAL DO MAPA
|AG INSP SANIT E IND PROD ORIG ANIMAL
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|AGENTE DE SAÚDE PUBLICA
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|AG INSP SANIT E IND PROD ORIG ANIMAL
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|AUXILIAR DE SANEAMENTO
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|CARTÓGRAFO
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|DESENHISTA
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|GUARDA DE ENDEMIAS
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|LABORATORISTA
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|LABORATORISTA (JORNADA DE 8 HORAS)
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|LABORATORISTA (JORNADA DE 6 HORAS)
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|MICROSCOPISTA
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|TÉCNICO EM CARTOGRAFIA
|PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|DESENHISTA
|PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|TÉCNICO AGRÍCOLA
|CARREIRA DO SEGURO SOCIAL
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|CARREIRA DO SEGURO SOCIAL
|DESENHISTA
|CARREIRA DO SEGURO SOCIAL
|TÉCNICO DE SERVIÇOS DIVERSOS
|PESSOAL TEC/ADM-IFE(NM)SUB-GR 1,2,3
|OPERADOR DE RÁDIO-TELECOMUNICAÇÕES
|PESSOAL TÉCNICO-MARÍTIMO – IFE
|CONTRAMESTRE FLUVIAL
|PESSOAL TÉCNICO-MARÍTIMO – IFE
|CONTRAMESTRE MARÍTIMO
|PESSOAL/TEC/ADM(NM)/IFE-SUB-GR-4
|TÉCNICO EM ELETRICIDADE
|PESSOAL/TEC/ADM(NM)/IFE-SUB-GR-4
|TÉCNICO EM MÓVEIS E ESQUADRIAS
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|MONTADOR CINEMATOGRÁFICO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|TEC EM AEROFOTOGRAMETRIA
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|TÉCNICO EM CARTOGRAFIA
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|TEC EM CURTUME E TANAGEM
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|TÉCNICO EM ECONOMIA DOMÉSTICA
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|TÉCNICO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|TEC EM ELETROELETRÔNICA
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|TEC EM ENFERMAGEM DO TRABALHO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|TÉCNICO EM ENOLOGIA
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|TÉCNICO EM ESTRADA
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|TÉCNICO EM MICROFILMAGEM
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|TÉCNICO EM ORTÓPTICA
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|TEC EM REABILIT OU FISIOTERAPIA
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|TÉCNICO EM SANEAMENTO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|VISITADOR SANITÁRIO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|MECÂNICO APOIO MARÍTIMO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|AFINADOR DE INST MUSICAIS
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|AUXILIAR DE CRECHE
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|CAMAREIRO DE ESPETÁCULO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|CONTRARREGRA
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|COSTUREIRO DE ESPETÁCULO-CENÁRIO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|COZINHEIRO DE EMBARCAÇÕES
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|DATILÓGRAFO DE TEXTOS GRÁFICOS
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|DISCOTECÁRIO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|FOTOGRAVADOR
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|GUARDA FLORESTAL
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|IMPOSITOR
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|LINOTIPISTA
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|MATEIRO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|MESTRE DE EMBARCAÇÕES DE PEQUENO PORTE
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|MECÂNICO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|OPERADOR DE CALDEIRA
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|OPERADOR DE CENTRAL HIDRELÉTRICA
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|OPERADOR DE MAQ FOTOCOMPOSITORAS
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|REVISOR DE PROVAS TIPOGRÁFICAS
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|SERINGUEIRO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|DETONADOR
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|MARINHEIRO DE MÁQUINAS
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|SEGUNDO CONDUTOR
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|TÉCNICO DE LABORATÓRIO – DL 1445-76
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|TELEFONISTA – 30 HORAS
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM – 30 HORAS
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|LOCUTOR – 25 HORAS
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – PECFAZ
|AGENTE SERVIÇOS ENGENHARIA
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|ASSISTENTE DE SECRETARIA I
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|ASSISTENTE FINANCEIRO
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|ASSISTENTE TÉCNICO DE PRODUÇÃO
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|AUX EM CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO III
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|AUXILIAR EM DOCUMENTAÇÃO II
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|CONTRARREGRA
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|DESENHISTA
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|ENCARREGADO DE TURMA
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|OPERADOR DE ÁUDIO
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|OPERADOR DE COMPUTADOR
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|TÉCNICO DE CONTABILIDADE
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|TÉCNICO NÍVEL MÉDIO
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|TÉCNICO OPERACIONAL
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|ASSISTENTE DE SECRETARIA III
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|AUXILIAR DE DOCUMENTAÇÃO III
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
|AG TELECOMUNIC E ELETRICIDADE
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
|ARTÍFICE DE ELETRIC E COMUNICAÇÕES
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
|DATILÓGRAFO
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
|OPERADOR DE COMPUTAÇÃO
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
|DESENHISTA
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|AG DE ATIVID AGROPECUÁRIAS
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|AG DE DEFESA FLORESTAL
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|AGENTE DE INSPEÇÃO DE PESCA
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|AGENTE DE PORTARIA
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|AGENTE DE VIGILÂNCIA
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|ARTIF DE ELETRIC E COMUNICAÇÕES
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|AUX OPERAC SERVIÇOS DIVERSOS
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|DATILÓGRAFO
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|DESENHISTA
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|MOTORISTA
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|MOTORISTA OFICIAL
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|OPERADOR DE COMPUTAÇÃO
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|PERFURADOR DIGITADOR
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|PROGRAMADOR
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|TÉCNICO CARTOGRAFIA
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|TELEFONISTA
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|AG INSP SANIT IND PROD ANIMAL
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|DESENHISTA
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|DESENHISTA PROJETISTA
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|GUARDA DE ENDEMIAS
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|TÉCNICO EM CARTOGRAFIA
|PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCC
|TÉCNICO DE ORÇAMENTO
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|ANALISTA DE SISTEMAS
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|COMUNICADOR SOCIAL
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|REDATOR
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|SANITARISTA
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|TÉCNICO EM SAÚDE
|PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|ANALISTA DE SISTEMAS
|CARREIRA DO SEGURO SOCIAL
|ANALISTA DE SISTEMAS
|CARREIRA DO SEGURO SOCIAL
|REDATOR
|PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA
|ANALISTA DE SISTEMAS
|NÍVEL SUPERIOR-FUNDAÇÕES/AUT/AUT ESPEC
|COMUNICADOR SOCIAL
|NÍVEL SUPERIOR-FUNDAÇÕES/AUT/AUT ESPEC
|PESQUISADOR ASSISTENTE
|PESSOAL TEC/ADM-IFE(NS)
|ENGENHEIRO ELETRICISTA
|PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
|ANALISTA DE SISTEMAS
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|COMANDANTE DE LANCHA
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|COMANDANTE DE NAVIO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|DECORADOR
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|DESENHISTA INDUSTRIAL
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|DIRETOR DE ILUMINAÇÃO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|DIRETOR DE IMAGEM
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|DIRETOR DE SOM
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|ECONOMISTA DOMÉSTICO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|FIGURINISTA
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|CENÓGRAFO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|IMEDIATO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|ORTOPTISTA
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|PRIMEIRO CONDUTOR
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|TECNÓLOGO EM COOPERATIVISMO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|TEÓLOGO
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – PECFAZ
|ANALISTA DE SISTEMAS
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|ANALISTA CONSULTOR-SISTEMAS
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|ANALISTA DE SISTEMAS
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|CENÓGRAFO
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|COMUNICAÇÃO E DIVULG CULTURA
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|JORNALISTA
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|PESQUISADOR CINEMATOGRÁFICO
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|PROGRAMADOR VISUAL
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|RESTAURADOR
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|RESTAURADOR ESPECIALISTA
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|TEC EM PROGRAMAÇÃO VISUAL III
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|RESTAURADOR I
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|RESTAURADOR II
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|RESTAURADOR III
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|TÉCNICO EM CONSERV E RESTAURAÇÃO III
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|TEC EM PROGRAMAÇÃO VISUAL II
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
|ANALISTA DE SISTEMAS
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
|ANALISTA DE SISTEMAS
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|ANALISTA DE SISTEMAS
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|TÉCNICO ASSUNTOS CULTURAIS
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – PECMA
|TRADUTOR INTÉRPRETE
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|JORNALISTA
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|REDATOR
|PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCC
|FISCAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
|PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCC
|PROCURADOR DO TRIBUNAL MARÍTIMO
|PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCC
|OFICIAL DE CHANCELARIA
|PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCC
|ADVOGADO DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL
|PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCC
|ADVOGADO DA UNIÃO DE 1ª CATEGORIA
|PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCC
|ASSISTENTE JURÍDICO
Cargos Extintos – vagos
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422270
|AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL
|NI
|112
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422368
|TÉCNICO DE LABORATÓRIO
|NI
|775
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422386
|TÉCNICO EM RADIOLOGIA
|NI
|397
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422387
|TÉCNICO EM RADIOLOGIA 24 HORAS
|NI
|387
|FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422368
|TÉCNICO DE LABORATÓRIO
|NI
|328
|INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS – IBRAM
|PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA
|442116
|AUXILIAR INSTITUCIONAL I
|NI
|4
|COMANDO DA MARINHA
|CARREIRA DE FINANÇAS E CONTROLE
|403101
|TÉCNICO FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE
|NI
|9
|MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
|CARREIRA DE FINANÇAS E CONTROLE
|403101
|TÉCNICO FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE
|NI
|1
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|CARREIRA DE FINANÇAS E CONTROLE
|403101
|TÉCNICO FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE
|NI
|1
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|481375
|TÉCNICO EM RADIOLOGIA
|NI
|1
|FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ
|PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA
|403019
|AUXILIAR TÉCNICO
|NI
|13
|FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|701431
|FOTÓGRAFO
|NI
|2
|ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|701244
|TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÁREA
|NI
|4
|ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|701257
|TÉCNICO EM RADIOLOGIA
|NI
|1
|ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|701437
|ASSISTENTE DE LABORATÓRIO
|NI
|1
|ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|701224
|TÉCNICO EM CONTABILIDADE
|NI
|5
|ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|701275
|TÉCNICO EM SECRETARIADO
|NI
|1
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422033
|ASSISTENTE SOCIAL
|NS
|286
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422050
|ENFERMEIRO
|NS
|829
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422060
|FARMACÊUTICO
|NS
|143
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422061
|FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
|NS
|10
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422064
|FISIOTERAPEUTA
|NS
|13
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422065
|FONOAUDIÓLOGO
|NS
|6
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422075
|NUTRICIONISTA
|NS
|203
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422076
|ODONTÓLOGO – 30 HORAS
|NS
|319
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422077
|ODONTÓLOGO – 40 HORAS
|NS
|13
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422096
|PSICÓLOGO
|NS
|145
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422127
|TERAPEUTA OCUPACIONAL
|NS
|48
|FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422033
|ASSISTENTE SOCIAL
|NS
|6
|FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422050
|ENFERMEIRO
|NS
|93
|FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422060
|FARMACÊUTICO
|NS
|5
|FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422061
|FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
|NS
|21
|FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422075
|NUTRICIONISTA
|NS
|2
|FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422076
|ODONTÓLOGO – 30 HORAS
|NS
|23
|FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422077
|ODONTÓLOGO – 40 HORAS
|NS
|32
|FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422096
|PSICÓLOGO
|NS
|8
|FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422127
|TERAPEUTA OCUPACIONAL
|NS
|1
|ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422060
|FARMACÊUTICO
|NS
|1
|ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422061
|FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
|NS
|1
|ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422064
|FISIOTERAPEUTA
|NS
|2
|ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422075
|NUTRICIONISTA
|NS
|125
|ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422076
|ODONTÓLOGO – 30 HORAS
|NS
|9
|ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422096
|PSICÓLOGO
|NS
|8
|MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
|PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO FEDERAL / CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO
|707001
|PROFESSOR ENS BÁSICO TECN TECNOLÓGICO
|NS
|2
|COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR – CNEN
|PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA
|403009
|ASSESSOR ESPECIALIZADO
|NS
|9
|MINISTÉRIO DA CIDADANIA
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422033
|ASSISTENTE SOCIAL
|NS
|1
|MINISTÉRIO DA CIDADANIA
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422096
|PSICÓLOGO
|NS
|1
|MINISTÉRIO DA ECONOMIA
|PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO FEDERAL / CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO
|707001
|PROFESSOR ENS BÁSICO TECN TECNOLÓGICO
|NS
|1
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|480047
|ARQUIVISTA
|NS
|5
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|480103
|ENFERMEIRO
|NS
|2
|MINISTÉRIO DA SAÚDE
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|480245
|TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
|NS
|1
|FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|480002
|ADMINISTRADOR
|NS
|4
|FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|480046
|ARQUITETO
|NS
|1
|FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|480103
|ENFERMEIRO
|NS
|3
|FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|480164
|ODONTÓLOGO – 40 HORAS
|NS
|1
|FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|480203
|PSICÓLOGO
|NS
|1
|FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|480002
|ADMINISTRADOR
|NS
|1
|FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|480046
|ARQUITETO
|NS
|7
|FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|480096
|ECONOMISTA
|NS
|7
|FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
|PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – PGPE
|480103
|ENFERMEIRO
|NS
|1
|ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422033
|ASSISTENTE SOCIAL
|NS
|7
|ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC
|CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
|422050
|ENFERMEIRO
|NS
|11
|ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|701001
|ADMINISTRADOR
|NS
|1
|ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|701006
|ASSISTENTE SOCIAL
|NS
|1
|ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|701029
|ENFERMEIRO-ÁREA
|NS
|7
|ÓRGÃO CENTRAL DO SIPEC
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|701079
|TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
|NS
|4
|ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|701001
|ADMINISTRADOR
|NS
|3
|ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|701010
|BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA
|NS
|1
|ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|701067
|PUBLICITÁRIO
|NS
|1
|ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|701079
|TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
|NS
|6
|ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
|PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO – PCCTAE
|701086
|ENGENHEIRO AGRÔNOMO
|NS
|1
Fonte: Notícias Concursos