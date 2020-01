3 atacantes estão na mira do Barça em caso de saída de Luis Suárez

Luis Suárez tem contrato com o Barcelona até 30 de junho de 2021. E o próprio clube já coloca em dúvida a continuidade ​do uruguaio em Camp Nou. No momento, não existe indício de que possa haver um novo acordo com o jogador de 32 anos, e ao menos três nomes já surgem como possíveis substitutos.

A prioridade do Barça seria Lautaro Martínez, que vem em uma temporada fantástica com a Inter de Milão. Muito embora possa jogar ao lado de Suárez, seria um atleta também a ocupar sua posição. Para tanto, a equipe culé teria que desembolsar nada menos que 115 milhões de euros. Junto ao argentino, outros dois atacantes de renome seriam as alternativas: Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, e Roberto Firmino, do Liverpool.

Martínez tem uma vantagem importante em relação aos demais. Muito embora o alto investimento necessário para tirá-lo do futebol italiano, está com apenas 22 anos, ou seja, se encontra praticamente em início de carreira. Firmino, por sua vez, fará 29 anos em outubro, enquanto Aubameyang completará 31 em junho. Suárez ainda acredita que os números estão a seu favor e que é possível chegar a um bom termo. Mesmo assim, se mostra a favor de que o Barcelona busque novos talentos. “Muitas vezes digo que seria lindo ter novos companheiros. Estariam pensando no futuro do clube. A pressão, para mim, será a mesma. Mas é importante ir atrás de talentos para quando eu não esteja mais aqui”, disse ele, ao jornal ​Sport.