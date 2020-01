4 brasileiros que nenhum clube quer enfrentar na Libertadores de 2020

​Estar na Libertadores da América é algo muito grande! E quem chega à principal competição do continente sul-americano, obviamente, sempre quer dar aquele passo a mais para sonhar com o título. No entanto, pensando na chamada trajetória ideal rumo à ‘glória eterna’, há aqueles adversários com os quais ninguém quer cruzar. Dentre eles, certamente estão quatro brasileiros. Concorda com a lista abaixo?

Grêmio

Tricampeão, é o time brasileiro com mais vitórias na história da Libertadores da América. É normalmente apontado como aquele representante do pais que possui maior identificação com a competição.

São Paulo

É outro tricampeão e parece que respira Libertadores. Quando o Tricolor entra em campo pela Libertadores, parece que sua torcida se transforma. Mesmo que tenha sido eliminado na etapa preliminar no ano passado, quer se reinventar. E busca inspiração justamente na sua história no torneio.

Palmeiras

Faz muito tempo que o Verdão alimenta o sonho do bicampeonato continental. O alto investimento em reforços nas últimas temporadas sempre teve a Libertadores como objetivo principal. O time foi semifinalista em 2018, chegou às quartas em 2019 e, agora, quer ir mais além.

Flamengo

É o atual campeão, tendo reconquistado a América 38 anos depois. Um time que encantou o país e o continente em 2019 por conta de seu futebol que une técnica e comprometimento. Até o momento, somente a indefinição do futuro de Gabigol impede de se cravar que o técnico Jorge Jesus terá a mesma equipe titular para começar a temporada. E isso já coloca o Rubro-Negro um passo à frente dos rivais.