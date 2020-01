4 dicas de séries e livros para maratonar nas férias

Sol, praia, festas e curtição. Para muitas pessoas, essas palavras são as que melhor resumem o real sentido de ficar de férias. Mas, quem disse que quem vai ficar em casa não tem opções para se divertir? Para que possa curtir mais o período, separamos livros e séries que valem a sua maratona. São opções para os mais românticos, para os curiosos ou para qualquer gosto.

1- A série ‘The Affair’

A série The Affair explora os efeitos emocionais de uma relação extra-conjugal entre Noah Solloway e Alison Bailey, que são (ambos) casados com outras pessoas.

Noah é um professor que está tentando publicar seu segundo livro. Tem um casamento feliz e quatro filhos, mas ressente por depender do seu sogro. Alison é uma jovem garçonete que está juntando os cacos da sua vida e do próprio casamento após uma tragédia.

A trama, que é repleta de diálogos fortes e reflexivos, não banaliza traições como pode parecer à primeira vista. Com detalhes firmes sobre consequências (principalmente a partir da segunda temporada), ela aprofunda questões psicológicas e discute cada vez mais as visões divergentes dos diferentes personagens.

O ponto mais criativo e curioso da obra é que a história do caso é contada a partir das memórias de diferentes personagens. Eles chegam a lembrar de momentos iguais de formas que não são parecidas, assim como realmente funciona quando lembramos de algo que se passou há muito tempo atrás. Para entender melhor esse detalhe, assista ao vídeo abaixo.



☌ Onde assistir: Netflix (2ª temporada).

☌ Lançamento: 2014

☌ Finalizada? Sim, em 2019.

☌ Quantidade de temporadas: 5

☌ Nacionalidade: EUA.

2- A série ‘The Fall’

The Fall um suspense psicológico que acompanha a vida de dois caçadores. O primeiro é um assassino em série que ataca suas vítimas em Belfast. O outro é uma detetive recrutada em Londres para encontrar este criminoso.

E um jogo de gato e rato, a trama vai apresentando os detalhes mais vulneráveis sobre o psicopata, fazendo com que indagações sobre suas emoções surjam cada vez mais. Em paralelo, as críticas sociais aparecem em diálogos fervorosos protagonizados pela detetive.

Para qualquer apaixonado por psicologia, The Fall é o tipo de trama que não se consegue largar até que seja finalizada (e é possível fazer isso em poucos dias). Ela foi dita, inclusive, pelo próprio infográfico da Netflix , como a mais viciante série do catálogo.



☌ Onde assistir: Netflix

☌ Lançamento: 2013

☌ Finalizada? Sim, em 2016.

☌ Quantidade de temporadas: 3 (com apenas 17 episódios ao todo);

☌ Nacionalidade: Reino Unido.

3- Os livros de Collen Hoover

Foto: reprodução/ Não Óbvio



Colleen Hoover é a autora de best-sellers nº 1 do New York Times. São onze romances e cinco novelas já lançados em sua carreira. Os romances de Hoover se enquadram nas categorias Novos Adultos e Jovens Adultos e são para quem quer ficar com o coração dilacerado.

Suas obras não vão para um caminho necessariamente romântico. As cenas intensas se misturam com realidades cruas e abordam temas delicados. Sempre com diversas reviravoltas, Hoover consegue envolver o leitor com facilidade e traz aquele tipo de obra que não é fácil de largar até que se termine.

☌ Nas suas últimas tramas lançadas, como É Assim Que Acaba (a melhor da carreira, na opinião do NÃO ÓBVIO: leia o início gratuitamente clicando aqui) e Todas as Suas Imperfeições (leia o início gratuitamente clicando aqui ), a autora passou a incluir mais críticas sociais nas páginas, sem deixar as cenas intensas de lado.

☌ Para conferir a lista de todos os livros de Colleen Hoover clique aqui.



4- Os livros de Drauzio Varella

Foto: reprodução / Não Óbvio



Antônio Drauzio Varella é um médico oncologista, cientista e escritor brasileiro. É conhecido por popularizar a informação médica no Brasil através de aparições em programas de rádio, TV (na Globo, por exemplo) e pela internet, com um site e canal no YouTube.

Mas está enganado(a) quem pensa que os livros do Dr. Drauzio Varella são técnicos e falam apenas sobre doenças das formas mais literais. Por um Fio e Carcereiros (que virou série e filme: leia o início), por exemplo, refletem sobre reações e decisões de personagens entre vida e morte.

O médico, que já trabalhou em prisões brasileiras e passou por situações diversas fora dos clichês, traz profundas lições sobre a vida ao mostrar casos reais em suas mais de 16 obras intensas.

São obras que, nas entrelinhas, apresentam críticas ao sistema brasileiro, além de reflexões sobre os relacionamentos humanos.

☌ Veja todas as obras do Dr. Drauzio Varella clicando aqui.

☌ Acesse o canal de YouTube