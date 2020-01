4 opções no mercado para o Barcelona substituir Luis Suárez

​A princípio, o Barcelona não tinha intenções de ir ao mercado nesta janela de verão (janeiro), por considerar que o elenco atual era suficiente para dar sequência ao trabalho na temporada. Contudo, a ​grave lesão sofrida por Luis Suárez – que ficará pelo menos quatro meses fora de combate -, deve mudar os planos do clube catalão. Não é segredo que o ‘nome dos sonhos’ nos bastidores é o de Lautaro Martínez, mas se trata de uma negociação praticamente inviável neste momento, pelos valores e pelo momento da Inter de Milão. Com base nisso, listamos 4 opções de mercado viáveis para o Barcelona preencher seu ataque. Confira:

Timo Werner

Vice-artilheiro da Bundesliga 2019/20, o atacante de 23 anos tem contrato com o RB Leipzig até 2023. O vínculo longo fatalmente complexifica esta hipotética negociação, mas é fato também que o Barcelona conta com um grande poder de barganha pelo seu tamanho/relevância. Uma proposta forte, tanto para o atleta, quanto para seu clube, pode dar liga.

Gabriel Jesus

Muito se fala sobre o futuro de ​Gabriel Jesus, já que soma bons números com a camisa do City, mas sabe que jamais será o titular absoluto enquanto Kun Agüero estiver no clube. A imprensa estrangeira, por sinal, chegou a noticiar que o Manchester considera a possibilidade de vender o brasileiro para iniciar uma reformulação. Pode ser uma opção viável para o Barcelona.

Krzysztof Piątek

​Em outubro, o nome do centroavante polonês de 24 anos apareceu em uma suposta ‘lista de interesses’ do Barcelona. A chegada de Zlatan Ibrahimovic ao Milan deve culminar em menos espaço e tempo de jogo para Piatek, cenário que pode facilitar uma investida do clube catalão ainda nesta janela. É um jogador de recursos, não à toa terminou a temporada 2018/19 com 30 gols anotados em 42 partidas pelo Genoa, seu clube antes de se transferir ao San Siro.

Carlos Vela

O atacante mexicano é um ‘velho conhecido’ do futebol espanhol, já tendo somado passagens importantes por Osasuña e Real Sociedad. Contudo, vive seu ápice técnico somente agora, aos 30 anos, atuando no futebol norte-americano (MLS): 38 gols e 12 assistências em 36 partidas pelo Los Angeles FC nesta temporada. Baixo valor e bom potencial de encaixe no Barça.