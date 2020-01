5 atacantes que o Barcelona pode contratar ainda nesta janela de verão

​Classificado às oitavas de final da ​Champions League e brigando ‘cabeça a cabeça’ com o Real Madrid em La Liga, o Barcelona sabe que, se quiser fechar a temporada 2019/20 com títulos, precisará agir rápido no mercado. Restam poucos dias para o encerramento da janela de verão e o gigante catalão ainda não sacramentou a contratação de um camisa 9, posição carente desde a ​grave lesão de Luis Suárez. A seguir, listamos cinco centroavantes que podem pintar na Catalunha como ‘planos de contenção de danos’ à ausência do uruguaio. Confira:

Olivier Giroud (Chelsea)

Ao longo dos últimos dias, diversos veículos de imprensa do Velho Continente ligaram o francês ao Barcelona. Liberado pelo Chelsea para buscar um novo clube ainda nesta janela de verão, Olivier Giroud pinta também como reforço possível nos bastidores do Tottenham, que perdeu Harry Kane por lesão. É bem verdade que o atacante de 33 anos está devendo performance há algum tempo, mas a grande carência dos dois clubes citados pode ‘beneficiar’ o ex-Arsenal.

Krzysztof Piątek (Milan)

Em outubro, o nome do centroavante polonês de 24 anos apareceu em uma suposta ‘lista de interesses’ do Barcelona. A chegada de Zlatan Ibrahimovic ao Milan deve culminar em menos espaço e tempo de jogo para Piatek, cenário que pode facilitar uma investida do clube catalão ainda nesta janela. É um jogador de recursos, não à toa terminou a temporada 2018/19 com 30 gols anotados em 42 partidas pelo Genoa, seu clube antes de se transferir ao San Siro.

​

​​Clique aqui para conhecer as ofertas da Nissan!

Dusan Tadic (Ajax)



Ele é dono da camisa 10 do Ajax não à toa. Após um 2018/19 espetacular com mais de 50 participações diretas para gols de sua equipe, o centroavante sérvio mantém a grande forma e já soma oito gols e 14 assistências em 20 jogos da atual edição da Eredivisie. Seu nome ganhou força nos bastidores do Barcelona nos últimos dias, mas tirá-lo do gigante holandês não será nada fácil: seu contrato foi renovado recentemente e tem validade até junho de 2023.

Moussa Dembelé (Lyon)

Dentre os listados até aqui, é a opção mais jovem: 23 anos de idade, o que faz de seu nome bastante sedutor ao Barcelona, pela possibilidade de longo prazo. É altamente técnico e tem sido o grande nome do sistema ofensivo do Lyon desde que chegou ao clube francês, em 2018. Apesar de sua equipe estar decepcionando na Ligue 1 2019/20, o camisa 9 é um dos artilheiros da edição, com 12 gols em 20 partidas.

Rodrigo Moreno (Valencia)​

Essa possibilidade chegou a sair do campo das especulações, tendo em vista que o Barcelona fez uma investida oficial pelo hispano-brasileiro do Valencia. Os ​termos oferecidos pelo gigante da Catalunha, no entanto, não agradaram o clube rival. A vontade do atleta é de se transferir ao Barça, mas o clube de Mestalla está decidido em não facilitar a vida de um concorrente direto.