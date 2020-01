5 goleiros que cairiam como uma luva no Grêmio em 2020

​Em sua primeira temporada como titular do ​Grêmio, Paulo Victor não deu conta do recado. Muito embora a média de gols sofridos seja baixa, apresentou falhas em momentos decisivos e, acima de tudo, demonstrou insegurança. Para 2020, este é um problema a ser corrigido e, enquanto o Tricolor não anuncia seu novo camisa 1, o 90min lista cinco nomes de atletas que chegariam para ser titular do time comandado por Renato Portaluppi.

Fábio (Cruzeiro)

Muito embora a idade avançada (39 anos), é um goleiro seguro e com perfil de liderança. Está acostumado a disputar grandes competições e tem currículo vitorioso.

Vanderlei (Santos)

É a bola da vez para ser anunciado. Há pouco tempo, por conta da qualidade apresentada, foi cogitado para a seleção brasileira. Chega e sai jogando na Arena mesmo aos 35 anos.

Marcelo Grohe (Al-Ittihad)

Deixou saudade na maioria do torcedor. Quando saiu da Arena, ao final de 2018, muitos gremistas se viram órfãos de um ídolo. Aos 32 anos, segue na memória como um dos grandes nomes da conquista do tricampeonato da Libertadores da América.

Rafael Cabral (Reading)

Tinha tudo para construir uma carreira bem mais vistosa. Mas, aos 29 anos, o atleta revelado pelo Santos elevaria o nível da camisa 1 gremista sem sombra de dúvidas.

Fernando Muslera (Galatasaray)

Muitos gremistas se identificam com o futebol do Uruguai. Imaginem só o goleiro que veste a camisa da Celeste Olímpica desembarcando em Porto Alegre? Seria alegria geral e, claro, um ganho absurdo de qualidade. O uruguaio está com 33 anos.