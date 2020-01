5 jogadores do Cruzeiro devem ser observados com carinho por times da Série A

​A fotografia do ​Cruzeiro para 2020 vai mudar. E muito. A diretoria já disse que o teto salarial será de R$ 150 mil, o que obriga o clube a rever contratos e sentar com diversos jogadores que ganham bem acima disso. A tendência é de que muitos atletas deixem a Toca da Raposa, e o fato de a direção não estar com pagamentos em dia pode facilitar as transferências. Mesmo que de forma indesejada, a equipe praticamente abrirá suas portas para a saída de alguns profissionais, que naturalmente terão um valor de mercado bem abaixo.

Obviamente, rivais podem se aproveitar desta que não deixa de ser uma promoção e ir atrás de reforços que, certamente, têm a agregar.

O zagueiro Dedé, por exemplo, em condições físicas, é titular na maioria das equipes do futebol brasileiro por conta de sua qualidade técnica inquestionável. Muito embora tenha entrado em atrito com a torcida cruzeirense, sempre demonstrou profissionalismo e gratidão a quem lhe acolheu em momentos difíceis. O goleiro Fábio, por sua vez, é outro que está muito à frente de boa parte de seus colegas de posição. Ele é um atleta que, acima de tudo, garante segurança a qualquer sistema defensivo. Isso sem contar sua experiência. Em relação a Robinho, trata-se de um atleta que, querendo jogar, traz equilíbrio ao meio-campo de um time por conta de seu poder de cumprir funções táticas e, ao mesmo tempo, chegar com qualidade para concluir as ações ofensivas.